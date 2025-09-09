Área Sur vuelve a ser escenario del cine en Jerez con el Concurso de Cortometrajes Exprés «Con Acento»

La Voz de Cádiz Jerez 09/09/2025

El Centro Comercial Área Sur reafirma su apuesta por la cultura y la creatividad juvenil con su apoyo, por tercer año consecutivo, al Festival de Cine con Acento. En esta edición, el centro da un paso más al convertirse en sede del nuevo Concurso de Cortometrajes Exprés «Con Acento», un innovador reto creativo que invita a los participantes a rodar, montar y entregar un cortometraje en tan solo 24 horas.

Del 5 al 15 de septiembre, los equipos seleccionados —un máximo de 10— dispondrán de un día para rodar y montar sus obras en Área Sur. Los proyectos finalistas se exhibirán el 15 de octubre en Yelmo Cines (Área Sur), en el marco del Festival, con premios que reconocen el mejor cortometraje, guion original e interpretación.

La colaboración de Área Sur con el Festival se ha consolidado como un ejemplo de cómo el compromiso empresarial puede transformar el entorno cultural y creativo de la ciudad. Con esta nueva iniciativa, el centro comercial contribuye a acercar el cine a la ciudadanía y a brindar oportunidades a jóvenes talentos.

Con este apoyo continuado, Área Sur reafirma su apuesta por la cultura, la creatividad juvenil y el desarrollo de iniciativas que refuercen la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031.

En palabras de Leandro Martins, director del Centro Comercial Área Sur: «Para nosotros es un orgullo cumplir tres años consecutivos apoyando el Festival de Cine con Acento. Creemos firmemente en el papel de la cultura como motor de transformación social, y abrir nuestro espacio a los jóvenes creadores es una forma de demostrarlo. Este concurso exprés es un claro ejemplo de cómo el talento local puede florecer cuando se le brindan las oportunidades adecuadas.»

El certamen contará con una dotación económica repartidos en tres categorías principales que reconocerán el talento y la creatividad de los participantes.

Con estos galardones, Área Sur refuerza su apoyo a la creación audiovisual emergente, incentivando tanto la calidad artística como la originalidad de las propuestas presentadas.

Las bases completas del certamen y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial: www.festivaldecineconacento.com.