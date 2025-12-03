Área Sur celebra la Navidad con un programa centrado en la creatividad, la ilusión y la solidaridad

El Centro Comercial Área Sur, gestionado por Sonae Sierra, inaugura la temporada navideña con un programa que combina actividades creativas, momentos mágicos y propuestas solidarias, pensado para que las familias disfruten juntas de una de las épocas más especiales del año.

Estas Navidades, Área Sur refuerza su compromiso social y educativo con una iniciativa que une creatividad infantil y solidaridad. El programa combina los talleres de creación de cuentos con la venta solidaria del libro «Mi viento interior», conformando una propuesta navideña de responsabilidad social corporativa orientada a fomentar la imaginación, la lectura y la expresión emocional de los más pequeños.

Del 10 al 14 de diciembre, los niños podrán participar en los talleres de creación de cuentos, una actividad en la que diseñarán su propio relato navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras gracias a la colaboración con la app Tale Me, una herramienta con la que Área Sur trabaja para acercar la lectura y la creatividad al público infantil. Los talleres se celebrarán de miércoles a viernes de 16:30 a 20:30, y el sábado y domingo tanto de 11:00 a 14:00 como de 16:30 a 20:30 horas.

Esta actividad se enlaza con la iniciativa solidaria «Mi viento interior», un cuento escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives, disponible durante todo el mes de diciembre en el centro.

Mientras el libro invita a los niños a identificar y expresar sus emociones a través de una historia cercana y sensible, los talleres les permiten trasladar esos aprendizajes a la práctica, creando su propia historia ilustrada.

El libro forma parte de una acción conjunta en los centros españoles de Sonae Sierra -Plaza Mayor, Max Center, GranCasa, Luz del Tajo y Valle Real. En Área Sur estará disponible hasta agotar existencias (1.475 unidades).La recaudación integra se destinará a apoyar la labor de la Fundación Aladina que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Papá Noel visita Área Sur

Además de esta propuesta creativa y solidaria, Área Sur combinará la iniciativa con la Navidad más tradicional, recibiendo un año más las esperadas visitas de Papá Noel, sus Elfos, y posteriormente de los Reyes Magos y sus Pajes Reales.

Los más pequeños podrán entregar sus cartas, saludar a sus personajes favoritos y vivir momentos mágicos en un espacio especialmente preparado para la ocasión en la Planta 1, junto a Primark.

Papá Noel estará presente los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 18:00 a 22:00, y el 24 de diciembre de 11:00 a 15:00. Tras su visita, será el turno del Rey Mago y sus Pajes Reales, que acudirán al centro del 26 al 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00, además del 31 de diciembre y el 5 de enero en horario de 11:00 a 15:00.

«La Navidad es un momento muy especial para nuestros visitantes, y en Área Sur nos esforzamos cada año para ofrecer experiencias únicas. Queremos que las familias encuentren aquí un espacio donde compartir ilusión, solidaridad y momentos inolvidables», ha indicado Leandro Martins, gerente de Área Sur.

Junto con estas acciones, la magia se apodera de cada rincón, y el centro se transforma con una decoración navideña de inspiración tradicional, donde las guirnaldas de luz cálida envuelven tanto los espacios interiores como las fachadas exteriores, creando una atmósfera acogedora y festiva. Entre ellas, pequeños elfos decorativos aparecen a modo de guiños mágicos, acompañando cada espacio y llenando cada rincón de espíritu navideño.

Como broche final a esta programación navideña, un año más el centro comercial ofrecerá su tradicional servicio de envoltorio de regalos solidario, disponible del 17 de diciembre al 4 de enero, cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor de la AECC de Jerez. Una iniciativa que refuerza el compromiso de Área Sur con su comunidad en una época especialmente marcada por la ilusión y la solidaridad.