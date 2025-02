Antonio José brinda «La noche perfecta» en el Tío Pepe Festival

Antonio José regresó, dos años después y por segunda vez, al Tío Pepe Festival para presentar «El Pacto», su nuevo disco. El cantante interpretó numerosas canciones de su último trabajo, así como otros de sus grandes éxitos que le han llevado a lo más alto.

Entre los temas de su disco más reciente, la que abrió la noche «Hoy no estás sola», «Sin buscarte», «Se me olvidó», «Desenamorado», «Cómo dejarte ir» o «El plan», esta última en acústico y que tuvo la nota graciosa de la noche al olvidársele parte de la letra, de lo que pudo salir con gracia y la ayuda de sus compañeros músicos. También interpretó del mencionado álbum «La noche perfecta» o «El tiempo». Durante la interpretación de esta última, levantó las pasiones de sus incondicionales al bajar del escenario.

Antonio José se preocupó de atender las mayores peticiones posibles de sus fans, cantando con alguno de ellos. Incluso uno de sus seguidores consiguió su firma para dejarla reflejada por siempre en su piel a modo de tatuaje. Un idilio entre artista y fans que quedó patente a lo largo de todo el concierto con numerosas muestras de cariño recíprocas.

También subió la temperatura con otros de sus éxitos más ilustres y reconocidos, como «A un milímetro de ti», «Contigo», «Me haces falta», «Lo que hará mi boca» o «Tengo un corazón». Demostró así que, para escucharle, siempre hay «Mil razones» -uno de sus temas más famosos que asimismo cantó-.

Especialmente bello fue el momento que el cantante cordobés regaló con la interpretación en acústico de «Tu boca», junto con Rubén García al piano y que remató a capela de forma magistral, recibiendo un sonoro aplauso con palmas a compás.

Tras retirarse del escenario, volvió Antonio José ante la insistencia de sus fans, que pedían que regresase para cantar «La noche perfecta». Antes de cumplir con sus deseos, interpretó sus éxitos «Me equivocaré» y «Tú me obligaste», para cerrar una noche increíble con el tema tan ansiado. Y es que si la perfección no existe en este mundo terrenal -solo Dios es perfecto-, la verdad que la noche la rozó.

Además de las ya mencionadas, el artista interpretó también «Me olvidé», «Solo dime», «Me he enamorado», «Vete de una vez», «Cuando te vuelva a ver», «Ya se me olvidó», «Ódiame», «Hay un mundo»... En definitiva, más de una veintena de canciones con las que Antonio José conquistó al público. Comentó el cantante al inicio del concierto que Jerez «siempre me ha regalado noches bonitas y desde pequeño siempre me ha embrujado»; en esta ocasión, fue el cordobés el que, con su música, regaló una noche preciosa y embrujó a todo aquel que bailó al ritmo de sus canciones.

