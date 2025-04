Ana Mena y su Bellodrama abren Tío Pepe Festival, en Jerez

La Voz de Cádiz 11/07/2024

La joven cantante malagueña Ana Mena es la encargada de dar el pistoletazo de salida a la décima edición de Tío Pepe Festival, en Jerez. La actuación tendrá lugar mañana viernes 12 de julio en la Bodega Las Copas, a partir de las 22:15 h. Las entradas del concierto pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

La polifacética artista llega a las bodegas de González Byass en el marco de «Bellodrama Tour» donde ofrecerá lo mejor de su repertorio en las bodegas de González Byass.

La cantante y actriz lanzó su primer sencillo, «No soy como tú crees«, en 2015. Desde entonces, ha publicado numerosas canciones que la han llevado a lo más alto de la escena musical, consolidándose como una de las estrellas femeninas más exitosas e imprescindibles del pop y la música urbana, tanto en España como en Latinoamérica, Francia e Italia.

A pesar de su corta trayectoria, ha recibido muchos y variados galardones, entre ellos el Premio Málaga Joven en 2016 y el premio a Artista Español Favorito en los Kids' Choice Awards de 2018. Recientemente, ha sido nominada en cuatro categorías en los 40 Music Awards: Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Videoclip y Mejor Colaboración con Abraham Mateo, siendo galardonada con el premio a Mejor Artista Española.

Tras la malagueña llegarán otras noches de música en julio con Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, God Save The Queen, Take That, La Oreja de Van Gogh y Luis Fonsi. Agosto lo abrirá la banda aragonesa Amaral, seguida de India Martínez, The Music Of ABBA, José Mercé, Sidecars, Santiago Auserón, Nil Moliner y Los Secretos como cierre a esta décima edición.

En el ciclo de flamenco habrá espacio para Rancapino Chico y María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao y Jesús Méndez; mientras que las noches de humor las pondrán La Chirigota del Selu y Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández.

Por su parte, Tío Pepe Comedy llevará el humor a esta edición de «Veranea en la Bodega». Primero será el turno del gaditano Selú con «Que ni las hambre la vamo a sentí», y tras él, Flo, Mota y Segura ofrecerán una actuación de «Dos Tontos y yo». Sin duda, se podrá disfrutar de una experiencia inolvidable, embriagada por un estilo de vida único donde el arte y las emociones se entrelazan de manera sinigual, el estilo de vida Tío Pepe.

La bodega González Byass en Jerez marca un estilo de vida propio ofreciendo un amplio abanico de sensaciones. La chef de talla mundial como María José Martínez de la mano de su restaurante «Lienzo» protagonizará el próximo 22 de julio la denominada «Cena de las Estrellas». Una propuesta culinaria única y creativa, que se fusionará con los mejores vinos que González Byass atesora en sus bodegas. A su vez, el sabor también invade el interior de las Bodegas Tío Pepe de la mano de dos exclusivos restaurantes: El Huaso y Pedro Nolasco.