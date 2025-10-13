La alcaldesa de Jerez avanza al Jerez Industrial las mejoras en el Estadio Pedro S. Garrido

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha recibido en el Ayuntamiento a la nueva directiva del Jerez Industrial Club de Fútbol, encabezada por su presidente, Rubén González Escudero, acompañado por el vicepresidente de la entidad blanquiazul, José Zambrano, junto al presidente del Juventud Jerez Industrial, Juan García.

La regidora, junto al primer teniente de alcaldesa Agustín Muñoz, la teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar y el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha avanzado al Jerez Industrial el compromiso de pintar las instalaciones del Estadio Pedro S. Garrido antes de que finalice el año, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, García-Pelayo ha explicado que se trata de una actuación municipal a la que seguirá a principios de 2026 el arreglo para un mejor acondicionamiento de la sede social que tiene el club en las instalaciones del Complejo La Juventud y también la mejora del estadio Pedro S. Garrido en distintas zonas de su graderío y en uno de los fondos, donde se creará una zona apta para entrenamientos.

La alcaldesa ha valorado muy positivamente «el espíritu de colaboración y de concordia» del Jerez Industrial con el resto de clubes de la ciudad y ha mostrado su apoyo desde el ámbito municipal a las actividades de promoción que organicen para el crecimiento de la entidad.

En esta línea, ha agradecido igualmente al Jerez Industrial su línea de reconocimiento a distintas entidades de la ciudad de índole social como Proyecto Hombre o la asociación de personas diabéticas, que son reconocidas en las previas de cada partido por su trabajo, lo que fomenta la visibilidad de estos colectivos de cara a la búsqueda de ayudas que faciliten su objeto social.

En el transcurso de la reunión el presidente de la entidad, Rubén González Escudero, ha explicado las líneas de expansión de su proyecto, con actos de reconocimiento a las entidades sociales «que tanto hacen por Jerez y que son un ejemplo, porque nuestro club de fútbol, nuestro Jerez Industrial siempre ha sido más que un club en este sentido, y nos sentimos orgullosos de poner nuestro granito de arena en colaborar en distintos aspectos culturales de la ciudad y a la hora de reconocer a los colectivos».

Entre los futuros proyectos en los que está trabajando el Jerez Industrial se encuentran actividades junto a la Escuela Municipal de Tauromaquia, el planteamiento de una Zambomba y de una Gala de Carnaval para la obtención de fondos.

Rubén González Escudero ha agradecido «la atención de la alcaldesa y de su equipo ante nuestros proyectos y objetivos como club, y recibimos con mucho agrado el inicio en las próximas semanas del repintado del Estadio Pedro S. Garrido y de las futuras mejoras en su interior, y en el edificio donde tenemos la sede, así como la habilitación de la zona trasera del fondo como zona para entrenar«.

