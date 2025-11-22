La alcaldesa entrega la Medalla de Oro de Jerez a la Virgen de Las Angustias

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este sábado, en Los Claustros de Santo Domingo, el Pleno Extraordinario y Solemne de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a la Virgen de Las Angustias, titular de la Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias, coincidiendo con el centenario de la reorganización como Hermandad de esta cofradía del Domingo de Ramos.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el acto ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; el parlamentario andaluz Antonio Saldaña; el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez; el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio; miembros de la Corporación Municipal; hijos predilectos y representantes de Medallas de Oro; antiguos hermanos mayores de Las Angustias; hermanos mayores y representantes de otras hermandades de la ciudad y numerosos hermanos de Las Angustias, así como representantes de la Unión de Hermandades.

Por su parte, la alcaldesa ha dado la enhorabuena a los hermanos de la Hermandad de Las Angustias y a Jerez porque «la ciudad se engrandece, estamos más protegidos e más iluminados para tomar decisiones», y ha señalado que los políticos «sufren» cuando no pueden cumplir con sus compromisos «y sabía que tenía una deuda pendiente con la Hermandad de Las Angustias y la Madre de Dios» que con la entrega de esta Medalla «podemos saldar».

En concreto, la primera edil ha indicado con «orgullo y humildad» puede decir que «estamos más cerquitas del cielo», y que le rinden «un homenaje a la Madre que nos dio a su Hijo para que nos salvara», y ha considerado que «somos todos más felices, ya que saldamos también una deuda con una Hermandad, que tiene un gran arraigo en ciudad, que es excepcionalmente solidaria, tan solidaria que en 2022 pudimos compartir con vosotros que la Hermandad de Donantes de Sangre hiciera patrona a la Virgen de las Angustias».

Asimismo, la alcaldesa ha declarado que recuerdan a «los hermanos que no están», y ha concretado que «especialmente a Lete, que perteneció a mi equipo de Gobierno, que era un hombre valiente que me enseñó a hacer las cosas bien, y a un alcalde de Jerez y gran maestro como fue Jesús Mantara, en ellos quiero simbolizar a los que a lo largo de la historia de la Hermandad han engrandecido Jerez».

Tal y como ha emitido la Administración local, la Medalla de Oro, que es «la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez», reconoce de esta manera la «importante labor que realiza la Hermandad con la ciudad». De esta forma, la alcaldesa ha destacado que con esta Medalla, la ciudad salda «una deuda pendiente» que tenía desde hace muchos años y que llega en el año en el que la Hermandad conmemora el centenario de su reorganización, fechada en el 16 de marzo de 1925.

Por otro lado, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, instructor del expediente de la concesión, ha sido el encargado de glosar los méritos recogidos en el expediente y ha señalado que la concesión de la Medalla «cumple el requisito marcado en el Reglamento de Honores y Distinciones y que cuenta con más de mil adhesiones».

También ha intervenido en el acto el hermano mayor de Las Angustias, Francisco José Mancilla, quien ha expresado su agradecimiento al Consistorio, a la alcaldesa y a la Corporación por haber aprobado «la más alta distinción a nuestra bendita titular, titular de esta antigua y venerable hermandad», y ha declarado que «como hermano mayor os doy las gracias a cada una de las personas que firmaron la adhesión y creían que concurrían los méritos para ser distinguida con esa distinción».

En relación, el hermano mayor ha señalado que «la devoción a Nuestra Señora de la Angustias sigue más viva que nunca y ha afirmado que esta concesión «representa el abrazo de una ciudad a la labor constante y silenciosa de hombres y mujeres de nuestra hermandad», no solo religiosidad o fervor »sino también en el compromiso social, en la ayuda al necesitado, en la defensa activa de las tradiciones y defensa del patrimonio artístico y nuestra ayuda con distintas asociaciones y entidades«.

Finalmente, el hermano mayor ha apostillado que «esta medalla pertenece a todos los hermanos y hermanas fallecidos, los que construyeron con esfuerzo y devoción nuestra Hermandad, a los más pequeños y jóvenes que miráis con esperanza el futuro y al pueblo de Jerez que nos acoge y nos inspira cada día», y ha realizado una dedicatoria especial «a los que están hospitalizados o en sus casas o trabajando, de todos ellos es esta medalla». En contexto, el Pleno ha contado con el acompañamiento musical de Juan Carlos Gutiérrez al órgano y Nama Castillero al violín.

