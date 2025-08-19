La alcaldesa destaca que Jerez cumple la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto en 2024

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha informado de que el Ayuntamiento «ha cumplido la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto en 2024«, un hecho que en su opinión »refleja el buen trabajo que se está realizando« desde el área de Economía y Hacienda para »normalizar la situación« del consistorio.

La alcaldesa ha detallado que se trata de unas cuentas que «están estabilizadas» al haber pagado «más de 20 millones de euros a los préstamos de Hacienda en el último año».

García-Pelayo ha anunciado que ha habido «un superávit de 217.000 euros y un remanente positivo de 22,5 millones de euros del ejercicio 2024«, un importe que se usará para pagar a proveedores y realizar »inversiones extraordinarias que beneficien a la ciudadanía«, defendiendo que »uno de los principales objetivos« de su gobierno es que los jerezanos »disfruten de mejores servicios públicos«, algo que como ha dicho, »hemos demostrado en el presupuesto, que está a punto de aprobarse de forma definitiva y tener las cuentas vigentes en septiembre«.

Así, estos servicios se mejorarán con la incorporación de nuevos autobuses, con el incremento del presupuesto de limpieza viaria o de ayuda a domicilio, entre otras cuestiones apuntadas por García-Pelayo.

La alcaldesa ha señalado también que Jerez va a contar con un presupuesto «después de tres años», lo que permitirá tener «unas cuentas más ordenadas, unos servicios públicos de calidad como se merecen los jerezanos y jerezanas, reducir las OPA, realizar inversiones y seguir haciendo frente al pago de la deuda», recordando que en los últimos dos años se han abonado «hasta 29 millones de euros».

Estos presupuestos, que se aprobaron inicialmente por el pleno el pasado 25 de julio, contemplan «un aumento histórico» en servicios públicos y atención social, mantienen el superávit como medida para asegurar la mejora del remanente, el reconocimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, el superávit de estabilidad, la mejora del Pago Medio a Proveedores y mejorar la capacidad para afrontar el pago de la deuda financiera en el ejercicio 2025 y siguientes.

El presupuesto, ha dicho, «cumple con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con la nivelación presupuestaria exigida por el Ministerio de Hacienda», lo que facilitará disponer de remanente de tesorería al cierre del ejercicio para reducir las OPAs, mejorar el Pago Medio a Proveedores y mejorar el pago de la deuda.

«Seguimos la senda que nos hemos marcado de normalizar la situación económica, pagando deuda, una deuda que en el último año estaba prácticamente congelada con un crecimiento mínimo de un millón y medio de euros y, sobre todo, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos sin subir impuestos», ha señalado la alcaldesa.

En cuanto al Plan de Pago a Proveedores, ha explicado que el Ayuntamiento «está pendiente» de una respuesta del Ministerio de Hacienda para su incorporación al Plan de Pago que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo.

«Nos penalizaban y no nos dejaban adherirnos al plan a pesar de que seguimos siendo un ayuntamiento en una situación crítica, porque nuestro periodo medio de pago era de unos 30 días, cuando la exigencia era estar al menos a 60 días, por lo que solicitamos que tuviera en cuenta nuestra situación», ha explicado.

Así, ha anunciado que en septiembre volverán a preguntar al Ministerio y se les insistirá en que Jerez es uno de esos ayuntamientos que «está en situaciones que no son permanentes y que necesitamos unas medidas que sean estables».

García-Pelayo también ha señalado que están trabajando para tener una situación «ordenada», pidiendo que se ponga en valor el haber reducido la deuda «en un millón de euros» cuando «en los ocho años del anterior Gobierno municipal --del PSOE-- creció más de 300 millones de euros», además de tener un presupuesto y unas cuentas «estabilizadas».

Más temas:

Jerez de la Frontera