Activo un incendio con varios focos en Jerez

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios del Plan Infoca están trabajando por aire y tierra en la extinción de un incendio que se ha declarado en la tarde de este miércoles 13 de agosto en la zona rural de Jerez de la Frontera, en el entorno del parque de La Suara y que cuenta con varios focos.

Se trata de dos focos que afectan a pastos en zonas cercanas a las pedanías de La Barca de la Florida, Torrecera y El Torno. Los bomberos trabajan en la extinción y para evitar la propagación hacia el Parque de La Suara. Un tercer foco más leve y cercano a El Torno ya ha sido extinguido.

Hay pajares afectados y se ha evacuado a personas de una finca cercana a Torrecera, por prevención. En algunos puntos se trata de fuego de copas de árboles, de ahí que se puedan ver llamas de gran altura.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado municipal de Seguridad, José Ignacio Martínez, se han desplazado hasta la zona para seguir de cerca las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en la zona rural para la extinción de los diferentes focos activos.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y sigan las recomendaciones dadas por las autoridades.

Cabe recordar además que sigue vigente el Plan Territorial de Emergencia Local en situación operativa 0 debido a un primer incendio que se registró el pasado domingo en el entorno de Montecastillo, en el lado norte de la ciudad. Aunque fue extinguido por los bomberos, el Ayuntamiento optó por mantener la vigilancia en el lugar ante posibles reactivaciones por las altas temperaturas.

