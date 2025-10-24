Acoso escolar en un instituto de Jerez: varios alumnos expulsados y una investigación abierta por notas amenazantes

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que el instituto público Francisco Romero Vargas abrió el pasado 20 de octubre el protocolo de acoso después de que recibiera información sobre comentarios ofensivos sobre una alumna de los que alerta en una reunión con la Jefatura de Estudios un compañero. Previamente, el centro había llevado a cabo una intervención para tratar de mejorar la convivencia en ese grupo de clase activó el protocolo de acoso escolar el pasado lunes 20 de octubre.

Ese mismo día 20 de octubre la alumna traslada información al centro sobre notas escritas con expresiones amenazantes y humillantes, y la dirección del instituto abre una investigación para determinar su autoría por estos hechos graves, en coordinación con la inspección educativa. Mantiene una comunicación constante con la familia de la alumna.

El día 23 aplica una medida disciplinaria de expulsión de los alumnos implicados en la difusión de comentarios ofensivos sobre la alumna.

Estos son los mensajes que recibe una niña en el IES. FRANCISCO ROMERO VARGAS (JEREZ DE LA FRONTERA) 🙏🏼 por favor difusión y que a esta gentuza se le castigue y se le ponga fin a esta lacra. Mi hija lo sufrió en el mismo centro@A3Noticias @policia @AntonioRNaranjo @Codigo10tv pic.twitter.com/jJPbyD1tFV — Cristina Martínez (@CristinMTNZ) October 23, 2025

A raíz de las reuniones y contactos mantenidos con la familia de la alumna y la evaluación de las distintas situaciones, el centro ha abierto también, con la supervisión de la inspección educativa, el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas.