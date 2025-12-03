Jerez lidera la previsión de ocupación durante el puente de diciembre

El puente de diciembre es siempre una fecha de movimiento de viajeros. Para la provincia de Cádiz son días importantes con un importante flujo de turistas gracias, en parte a las zambombas de Jerez, declaradas como Bien de Interés Cultural hace este 2025 diez años. Por ello, la ciudad jerezana es donde se espera una mayor afluencia con una previsión de ocupación en los hoteles del 89%.

En 2024, Jerez obtuvo en estos días una ocupación del 96% mientras que en la provincia la media superó el 78%, cifra superior a las previsiones de este año que están cifradas en un 71%.

Según datos de Horeca Cádiz, Jerez se sitúa en el 88% el viernes y el sábado 6 de diciembre, festivo nacional, mientras que el domingo 7, previo al segundo día de fiesta, se superará el 91% de ocupación, el mejor dato de toda la provincia durante este puente de diciembre.

El Puerto, San Fernando y Chiclana siguen a Jerez en las previsiones de ocupación

Otros puntos

En cuanto a otros puntos turísticos de la provincia, El Puerto parece que será el siguiente municipio con mejores registros hoteleros, al tener de media un 80 de ocupación. Por días, el sábado será el mejor, con un 82,9%, seguido del domingo con un 79%. El viernes, que da inicio al puente, contará con un 77%.

San Fernando, que lleva varios años apostando por la Navidad, con decoraciones temáticas, va a contar con una ocupación del 75% durante los tres días del puente de diciembre. Tras esta localidad, está Chiclana de la Frontera, que de media tendrá un 73% de reservas y que subirá el sábado 6 de diciembre hasta el 86%.

Cádiz prevé una ocupación del 62%, con el sábado también como mejor día con un 75%, unos datos bastante bajos si se tiene en cuenta que en 2024 se alcanzó el 90% ese mismo día y un 87% el sábado de aquel puente. El viernes será el que peor registro marque, con un 49%, mientras que el domingo se espera un 63,3%.

A nivel provincial, Horeca estima que haya un 71% de media durante el puente. Por días, y teniendo en cuenta los municipios turísticos encuestados por Horeca, el viernes habrá un 66%, el sábado un 76,8% y el domingo un 70%.

Estos datos son solo previsiones, con la posibilidad de que las reservas de última hora mejoren estas cifras llegando a aproximarse a las del pasado año.