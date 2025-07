Jennifer López llega a Cádiz con su gira 'Up All Night' tras deslumbrar en Pontevedra

Después de hacer vibrar a miles de personas en Pontevedra, Jennifer López llega a Cádiz hoy miércoles donde ya se prepara para la segunda parada de su esperada gira internacional «Up All Night» que será en el estadio Nuevo Mirandilla el jueves 10 de julio.

El arranque no ha podido ser más prometedor: la diva del Bronx encendió Galicia desde el primer segundo con «On the floor», ese hit irresistible donde remezcla la mítica Lambada, y que hizo temblar al público nada más arrancar el show con sus movimientos endiablados y sus 45 bailarines de escolta.

En su estreno en Pontevedra, Jennifer Lopez demostró que su conexión con el público español va mucho más allá del escenario. «Me gusta cantar en español», confesó ante miles de asistentes, asegurando que este idioma «pega con su energía«. Durante el concierto, usó un mantón de manila que lució con estilo propio y hasta se atravió con el taconeo, las palmas y un inicio aflamencado de 'Ain't It Funny', acompañado por guitarra y cajón.

¿Qué hará entonces en tierras gaditanas? Cádiz, que ya la espera con los brazos abiertos, desea también su ración de cariño y ese embrujo que solo una estrella como JLo sabe repartir sobre las tablas.

La respuesta comienza hoy miércoles, cuando la artista llega a Cádiz para instalarse en el lujoso Hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, en Chiclana de la Frontera. Según ha podido saber este medio, el equipo del hotel lleva días preparando con mimo todos los detalles para recibirla como merece: discreción, comodidad y excelencia a medida de estrella internacional.

J.Lo en Cádiz

Entre los planes más relajados antes del concierto, Jennifer Lopez ha reservado para su equipo el restaurante «Entrecielos», ubicado en el propio hotel. El restaurante del chef Joaquín Lobón que ofrece los mejores de pescados de la bahía de Cádiz junto a una selección de carnes maduras, creando así la propuesta culinaria más destacada de la Costa de la Luz.

Un rincón exclusivo al aire libre, donde se puede cenar viendo el atardecer sobre el Atlántico, entre cócteles de autor, vinos gaditanos y una cocina que marida elegancia y cercanía. La experiencia perfecta antes de subir al escenario.

estaurante «Entrecielos'

Y es que el «Up All Night Tour» promete ser una de las citas musicales del verano en Cádiz. La artista ha diseñado un espectáculo de alto voltaje, donde no faltan sus grandes éxitos (Let's Get Loud, Jenny From The Block, El Anillo...), un cuerpo de baile descomunal y una producción visual que mezcla sensualidad, poder escénico y puro entretenimiento.

¿Bailará con guiños flamencos? ¿Dedicará alguna palabra al público gaditano? ¿Cerrará con una sorpresa o hará algún dueto con otro artista?

Todo está por ver, pero una cosa es segura: Jennifer Lopez viene con ganas de dejar huella en Cádiz y los gaditanos la esperan.