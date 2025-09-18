redes sociales
Vídeo: Dos chicas de Conil se arrancan por sevillanas en el metro de Nueva York
Como ocurre en el de Madrid, es habitual ver a buscavidas actuando tanto dentro como fuera de los vagones. Y ahí queda un toque diferente con doble acento andaluz
Dos chicas de Conil han hecho viral un vídeo en el que se arrancan a bailar por sevillanas en pleno metro de Nueva York.
Las imágenes fueron grabadas por un pasajero, posiblemente algún amigo o amiga de las protagonistas, y se ha ido compartido en redes sociales. La alegría brilla en todo momento y hay otras chicas que acompañan el baile cantando 'A las puertas de Toledo' y tocando las palmas.
Las personas que viajaban en el metro no daban crédito de lo que estaban presenciando.
En el metro de Nueva York, como ocurre en el de Madrid, es habitual ver a buscavidas actuando tanto dentro como fuera de los vagones. Y ahí queda el doble acento andaluz: gaditano y sevillano.