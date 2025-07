Vecinos de una pedanía de Vejer se quedan sin agua para consumo humano

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Cádiz, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la pedanía Varelo-El Cañal, en el término municipal de Vejer de la Frontera, tras detectar una incidencia del valor paramétrico establecido para nitrato en la red de distribución.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal.

Esta resolución de la Administración sanitaria es consecuencia de que las medidas correctoras adoptadas por los operadores, en este caso el servicio municipal de aguas de Vejer, no han sido suficientes para el eliminar el riesgo de incumplimiento de momento.

El Ayuntamiento de Vejer deberá comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos; asimismo se deberá proporcionar a la población afectada agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación. En caso de que se opte por la distribución móvil, deberá solicitarse el informe sanitario vinculante de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz.

La resolución también establece que se deberá analizar cada dos días el parámetro nitrato, hasta que el valor vuelva a los límites permitidos, como mínimo en tres análisis consecutivos con la frecuencia establecida.