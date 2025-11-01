El Tribunal Supremo ratifica el cierre del caso contra los altos mandos de la Guardia Civil por el caso Barbate

El Tribunal Supremo ha ratificado el cierre del caso relacionado con los altos mandos de la Guardia Civil por el caso Barbate, al rechazar los recursos de casación interpuestos por varias familias implicadas en el procedimiento de las diligencias previas 60/2024, instruidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate. De este modo, el alto tribunal confirma el sobreseimiento libre que ya había dictado la Audiencia Provincial de Cádiz.

La resolución desestima, por tanto, los recursos de casación presentados las familias de los agentes fallecidos, quienes argumentaban una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Las recurrentes defendían que la investigación no había sido «suficiente y eficaz» y consideraban necesario realizar nuevas diligencias con el fin de aclarar aspectos que, según su criterio, seguían sin resolverse. La resolución, fechada el 2 de octubre de 2025 y firmada por el magistrado Leopoldo Puente Segura, supone el cierre definitivo del proceso, sin posibilidad de nuevos recursos por las vías ordinarias. Por lo tanto, el caso queda cerrado para siempre.

El Supremo determina que el auto de sobreseimiento no puede ser objeto de recurso de casación, ya que durante la instrucción no se llegó a realizar ninguna imputación formal contra persona alguna. Por ello, considera que no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recurrir un sobreseimiento libre mediante esta vía extraordinaria.

El Tribunal Supremo, condena en costas a las recurrentes y ratifica la pérdida del depósito que habían constituido.

