Tradiciones, cultura, fe y naturaleza. Explorando mi pueblo: Alcalá de los Gazules

Alcalá de los Gazules, un encantador pueblo, epicentro de la provincia de Cádiz y enmarcado dentro de la Ruta del Toro, es famoso por su rica tradición, su devoción a su Madre y Excelsa Patrona, María Santísima de los Santos, su impresionante entorno natural y sus sublimes olores culinarios.

La Romería de Alcalá de los Gazules es uno de los eventos más destacados y esperados por los vecinos que habitan el pueblo del Cerro de la Coracha, donde fieles y devotos, vecinos y foráneos, se reúnen en su Santuario para acompañar a la Virgen de los Santos en su procesión por el olivar, creando un ambiente festivo que une generaciones y celebra una profunda Fe a la Madre de Dios.

La Romería de Alcalá de los Gazules, que se llevará a cabo el próximo domingo, 7 de septiembre, no será solo un evento religioso más, sino una manifestación cultural que refleja la identidad de todo un pueblo y sus descendientes, vivan donde vivan la localidad.

Los romeros caminarán, al paso de un equino, sobre una carreta o sobre sus pies, desde el pueblo hasta la ermita de su santuario, compartiendo cánticos y oraciones. Este acto de fe se remonta a la leyenda de la batalla Pagana de 1339, donde se levantó la Cruz del Humilladero, convirtiéndose en un lugar de peregrinación. El santuario, aunque reformado a lo largo de los siglos, conserva su esencia y se ha convertido en un símbolo de devoción.

El Santuario de Nuestra Señora de los Santos es conocido por su colección de ex votos, un testimonio de la Fe de los devotos. La arquitectura del templo, sencilla pero atractiva, incluye un camarín donde se encuentra la imagen de la Virgen, que ha sido restaurada y coronada simbolizando, una vez más, la devoción a su patrona.

Durante el fin de semana y previo a su Romelia, podemos disfrutar de Alcalá de los Gazules que alberga un rico patrimonio arquitectónico. Donde se encuentra, entre otros, la Iglesia de San Jorge Martir, construida sobre una antigua mezquita, destaca por su estilo gótico tardío y su impresionante retablo barroco. Igualmente y aledaño al Templo Mayor del lugar, está ubicado el Castillo el que también fue declarado de Interés Cultural, se trata de una edificación militar de época almohade, aún conserva algunos elementos, como dos de sus puertas, restos de una bóveda, partes de murallas y la Torre del Homenaje.

Para el día de Romería y días previos a su celebración debemos recargar energías, es la gastronomía de Alcalá de los Gazules es un reflejo de su rica herencia cultural. Los platos típicos, que incluyen carnes de caza como venado, jabalí y conejo, se complementan con productos silvestres de la Sierra de Cádiz, como espárragos y tagarninas. Delicias como el potaje de berzas y la 'torta de pellizco' son imperdibles. Además, el queso ecológico elaborado con leche de cabra payoya es un tesoro local que vale la pena degustar, sin olvidar su tradicionales embutidos y chacinas y su magnífico pan.

La confluencia de Fe, lugares que visitar y una buena gastronomía es el resultado de un entorno natural que es la joya de la corona para los amantes del senderismo. Con rutas que varían en dificultad, desde la sencilla Ruta de los Molinos hasta la desafiante Subida al Aljibe, hay opciones para todos. Alcalá de los Gazules es capital del Parque Natural de los Alcornocales que nos ofrece una rica biodiversidad y paisajes impresionantes, perfectos para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Alcalá de los Gazules es un destino que combina historia, religión, gastronomía y naturaleza. La Excelsa Patrona y su Romería, su patrimonio arquitectónico y su rica tradición culinaria hacen de mi pueblo un lugar único para tener que ser visitado este próximo fin de semana. No solo es un lugar que preserva sus tradiciones, sino que también está en camino de convertirse en un referente del turismo rural en breve. Por sus empinadas y angostas calles ya suena la música de Alejandro Sanz.

Ya tengo la maleta lista, este fin de semana lo paso en mi pueblo: Alcalá de los Gazules, allí os espero.

