Regalo de la naturaleza en una playa de Conil
Los usuarios del arenal se encontraron con una cría de flamenco en la orilla
Los últimos días del verano tienen ese sabor a despedida de lo que ha sido una segunda casa para muchas personas: las playas.
Este verano de 2025 ha tocado a su fin este lunes 22 de septiembre y el buen sabor de boca para algunos, tras los últimos baños y paseos de ayer, aún perdurará.
En Conil la naturaleza dejó un regalo que fue inmortalizado por alguna usuaria de la playa. Y es que los bañistas que estaban entre la playa del Roqueo y la Fuente del Gallo se encontraron con una cría de flamenco.
La imagen, que deja a las claras que en las playas ya no hay mucha gente, ha sido compartida por Ser La Janda. Y en esa publicación la autora ha compartido más fotografías de un momento que asegura que fue respetado para no molestar al animal.
Lo que los expertos recomiendan en caso de ver a una cría de flamenco es, además de avisar a Policía Local o Guardia Civil, llamar inmediatamente a un centro de recuperación de fauna e intentar que el ave esté tranquila y, como mucho, darle de beber.