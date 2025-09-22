Regalo de la naturaleza en una playa de Conil

Los últimos días del verano tienen ese sabor a despedida de lo que ha sido una segunda casa para muchas personas: las playas.

Este verano de 2025 ha tocado a su fin este lunes 22 de septiembre y el buen sabor de boca para algunos, tras los últimos baños y paseos de ayer, aún perdurará.

En Conil la naturaleza dejó un regalo que fue inmortalizado por alguna usuaria de la playa. Y es que los bañistas que estaban entre la playa del Roqueo y la Fuente del Gallo se encontraron con una cría de flamenco.

La imagen, que deja a las claras que en las playas ya no hay mucha gente, ha sido compartida por Ser La Janda. Y en esa publicación la autora ha compartido más fotografías de un momento que asegura que fue respetado para no molestar al animal.

Lo que los expertos recomiendan en caso de ver a una cría de flamenco es, además de avisar a Policía Local o Guardia Civil, llamar inmediatamente a un centro de recuperación de fauna e intentar que el ave esté tranquila y, como mucho, darle de beber.

