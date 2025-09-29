El pueblo de Cádiz que conserva arcos medievales, castillo y puentes romanos como si el tiempo no avanzara

Hay muchos pueblos con encanto muy bien repartidos por la geografía española. Y algunos de ellos se encuentran en Cádiz.

En zonas de costa, de sierra, de campiña, en plena Janda... La variedad en la provincia a la hora de ofrecer visitas inolvidables suele tener reflejo en muchos medios y portales especializados en viajes.

Puestos a elegir, dependerá de lo que se busque. Y en este sentido son muchas las opciones que se pueden apuntar en una agenda para ir poniendo cruces con el paso del tiempo. Hasta 45 municipios hay en Cádiz, cada uno orgulloso de su historia y de sus rincones.

Uno de los nombres propios que deben salir siempre a la palestra, sin dejar de lado nunca la gastronomía, se encuentra en La Janda y no es otro que Medina Sidonia.

Este pueblo de Cádiz conserva arcos medievales, castillo y puentes romanos como si el tiempo no avanzara.

Medina fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Y es que esta localidad situada en la comarca de La Janda, está amurallada y aun mantiene los arcos de entrada, conservando su alma medieval.

Además, la postal de encanto de este pueblo es adornada con castillos, iglesias, conventos, ermitas y puentes romanos que a quien lo visita, lo transporta al medievo desde un primer momento.

Medina Sidonia

Situado en el centro de la provincia, a caballo entre la campiña y la sierra, la mayor parte de su término está ocupado por tierras de campiña y vega, donde se encuentra la Laguna de Montellano, incluida en el Complejo Endorréico de Chiclana; y el resto, la sierra, está incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Por lo que se refiere a la población, fue fenicia, romana, y después musulmana, de cuya época conserva su fisonomí­a, pero adquirió esplendor y riqueza cuando se convirtió en sede del Ducado de Medina Sidonia. De ello dan prueba los numerosos edificios y lugares de interés que conserva: las Cloacas Romanas, el Puente Romano, la Iglesia de Santa Marí­a la Mayor, el Monasterio de San José del Cuervo, el Castillo y el Arco de la Pastora.

La ciudad de Medina-Sidonia es una de las de mayor riqueza histórica de la provincia de Cádiz, punto de encuentro de diversas civilizaciones.

El asentamiento humano desde la prehistoria queda patente por los yacimientos encontrados como las cuevas que van desde el Berrueco a la Sierra de la Momia, culminando en el Tajo de las Figuras (Benalup) y la «Venus de la Fecundidad».

Según Estrabón, perteneció al territorio tartéssico. Para los fenicios fue Bulla Assido, para los romanos Asido Caesarina. Con los visigodos serí­a cabeza de obispado.

Con los musulmanes se convierte en la capital de la Cora de Saduna, amplio territorio que tuvo un papel destacado en Al-Andalus, hasta su destrucción por los normandos a mediados del siglo IX.

La conquista cristiana de Medina Sidonia se hace efectiva en 1264, tras la toma de la ciudad por las tropas de Alfonso X.

Desde el siglo XV y hasta las Cortes de Cádiz (1812) perteneció al señorí­o de los Guzmanes.