El PSOE de Barbate responde a la visita de Bendodo: «El PP pretende dar lecciones y comer atún a costa de Barbate»

El PSOE de Barbate ha expresado su malestar por lo que ha calificado como «esperpento» de rueda de prensa que ha protagonizado el alcalde, Miguel Molina y la popular Ana Moreno. «Si bien han usado las instituciones públicas para montar una rueda de prensa partidista, el alcalde andalucista se ha entregado de manera definitiva a los brazos del Partido Popular. Además, lo hace ante un partido que en 2014, cuando gobernaba Mariano Rajoy, le negó las compensaciones por la ocupación del Retín a Barbate», reza el comunicado de los socialistas.

Desde el PSOE han declarado que «estamos a favor de las compensaciones a Barbate, pero no que se meta al municipio en una guerra partidista y se utilicen las instituciones públicas para engañar a los ciudadanos, algo a lo que está acostumbrado la derecha».

La visita de un cargo del Partido Popular como Elías Bendodo, «que en cuatro años en la Junta de Andalucía no hizo absolutamente nada por Barbate, viene a reflejar la catadura moral de un partido que solo busca la confrontación y el rédito electoral«. Los socialistas denuncian que »el PP no ha venido a Barbate para ofrecer soluciones o aportar inversiones, el PP ha venido a Barbate a confrontar con el gobierno de España y a comer atún, muy probablemente -algo que preguntaremos-, con el dinero de los barbateños y las barbateñas.

Desde el PSOE esperan que el alcalde les trasladado a «sus nuevos compañeros del PP las demandas de la ciudadanía sobre el Centro de Salud que la Junta no hace, las viviendas que no construye, los dragados del río y del puerto que no lleva a cabo o el estado del puerto deportivo, así como la Casa del Mar y Zahara de los Atunes«.

En los próximos días, desde el PSOE se anuncia que se mantendrán reuniones en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados para tratar asunto relevantes para el futuro del municipio.