La playa de Cádiz que te hará sentir como en California: ambiente surfero, atardeceres mágicos y chiringuitos con música en directo

«Como dijo Cañamaque, Cádiz es un bastinazo». Lo cantó la chirigota de Juan Carlos Aragón 'Los Yesterday', primer premio en el año 1999, ya ha llovido y ya han llegado olas de calor desde entonces, y tenía más razón que un santo.

El autor se refería a Cádiz, Cádiz... pero lo cierto y verdad es que Cádiz en general y no en particular, la provincia en su conjunto, es un bastinazo. Vete a la Sierra en invierno y disfruta de la costa en primavera y en verano. Donde fueres haz lo que vieres y eso hacen los que no son de aquí.

La playa es uno de los grandes monumentos de estos rincones al mundo del disfrute, el relax y el ocio. Hay muchas en las que disfrutar.

Y una de ellas, la playa de El Palmar, es un opción para sentir que estás en California. Aunque quien quiere sentirse estando en El Palmar...

En fin. El ambiente surfero, los atardeceres mágicos y chiringuitos con música en directo son tres de los múltiples atractivos de estos arenales bañados por un mar exquisito. Ya se sabe, Cadizfornia...

La playa de El Palmar

La playa de El Palmar es un pequeño paraíso que se encuentra en Vejer de la Frontera. Un paraíso de playa que atrae a miles de turistas cada año y en el que podemos encontrar un ambiente casi virgen a unos 11 kilómetros de Vejer.

La playa El Palmar está situada muy cerca de Conil de la Frontera y de Zahora (una pedanía de Barbate). Esto motiva que muchos visitantes tiendan a pensar que pertenece a Conil, aunque realmente es la única playa de Vejer de la Frontera.

Tanto si eres un adepto a la playa El Palmar como si es la primera vez que la pisas, el efecto de sosiego es común. Basta recorrer alguna de las pasarelas en dirección a la playa para comenzar a sentir mariposas en el estómago ante la belleza que se abrirá ante ti al final del camino.

Esos metros que se recorren sobre la madera, rodeados de vegetación costera, son la antesala a la magia que transmite ese inmenso arenal enmarcado por el azul del océano Atlántico. Y si, por casualidad, ese encuentro se produce al atardecer, será una imagen aún más memorable.

La playa del Palmar permite dar grandes paseos sin interrupciones porque mide más de cuatro kilómetros de largo y 50 metros de ancho. Está compuesta por una fina arena dorada, que forma bonitas dunas con el viento, y está bordeada por vegetación costera Atlántica. Aunque se considera semiurbana no existen grandes construcciones a pie de playa, son casas bajas o establecimientos de dos plantas que se sitúan al otro lado de la avenida marítima que transita por la línea de costa.

En esta playa habría que diferenciar la temporada baja y la alta, ya que sólo en temporada alta existen determinados servicios al bañista, como vigilancia, socorristas, o posibilidad de duchas.

La buena calidad de la playa del Palmar le hace obtener frecuentemente la bandera azul y la Q de Calidad Turística. En verano, hay que tener en cuenta que es difícil encontrar aparcamiento gratuito y cercano. Lo más conveniente es emplear un parking privado (zonas acotadas de tierra y con vigilancia) o bien dejarlo antes de llegar a la playa en algunos descampados.

También te puede interesar saber que las mascotas en la playa sólo están permitidas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Si la llevas en otro momento puedes ser multado.

Las actividades acuáticas son uno de los incentivos de los viajeros que acuden a la playa El Palmar. Es uno de los lugares más deseados para practicar deportes como el surf, el windsurf o el kitesurf. Por supuesto, también se puede practicar paddle surf.