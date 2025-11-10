El Parque Natural de La Breña amplía su superficie e incluye el Tómbolo de Trafalgar

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes el decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de La Breña, las Marismas del Barbate y el Tómbolo de Trafalgar, amplía el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y también se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de este Parque Natural.

De esta forma, el Parque Natural pasa a abarcar un total de 5.200 hectáreas, lo que supone un incremento del 4% con respecto a la superficie anterior. Esta extensión incorpora el Tómbolo de Trafalgar y áreas de transición entre el ámbito marino y terrestre. De esta manera, se garantiza la continuidad de hábitats y corredores biológicos que actúan como refugio para numerosas especies de flora y fauna.

Igualmente, se actualiza la gestión de este enclave para reforzar la protección de esta zona de gran diversidad ecológica al estar compuesta de pinares costeros, acantilados, marismas mareales, playas y sistemas dunares.

El decreto contempla la coordinación con el Plan Andaluz de Acción por el Clima, los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación, así como con la Estrategia Andaluza de Infraestructura Verde. Además, la ampliación del Parque y de la ZEPA se alinea con los objetivos de la Red Natura 2000, contribuyendo a la conservación de los hábitats de interés comunitario y al cumplimiento de las directivas europeas sobre aves y hábitats.

Esta integración facilita la obtención de fondos europeos para actuaciones de conservación, restauración ecológica y mejora de equipamientos públicos.

Objetivos

Como objetivos están la preservación de los hábitats, la restauración de zonas degradadas, el estudio científico de los ecosistemas del enclave y la promoción de actividades sostenibles. También se trabajará en mejorar los senderos, miradores y equipamientos. También se prestará atención

Se impulsará, además, la mejora de la red de senderos, miradores y equipamientos de uso público, promoviendo la accesibilidad y la interpretación del paisaje sin comprometer su integridad ambiental.

Una de las cuestiones clave, a la que se le presta especial atención en el decreto, es a la preservación de los acantilados y zonas dunares frente a la erosión y al cambio climático. Algunas de las medidas de gestión son la eliminación de especies exóticas invasoras y el control del tránsito en áreas frágiles.