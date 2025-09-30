Muere la abuela de Barbate: «Ejemplo de mujer luchadora, un referente»

El Ayuntamiento de Barbate ha informado del fallecimiento de Francisca Candón Varo, vecina muy querida en el municipio que en 2024, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, fue homenajeada como la mujer más longeva de Barbate con sus 103 años de edad.

El Consistorio lamenta su muerte en las últimas horas y destaca lo siguiente: «Francisca deja tras de sí un legado de esfuerzo, trabajo y dedicación, siendo durante décadas ejemplo de mujer luchadora, entregada a su familia y a su pueblo. Su vida es también memoria viva de la historia de Barbate, marcada por la resiliencia y el sacrificio de toda una generación.

El Ayuntamiento de Barbate «traslada su más sentido pésame a sus hijos, nietos, bisnietos y a toda su familia, que siempre la han acompañado y arropado con cariño. Con su partida, Barbate despide a una mujer referente, que seguirá presente en el recuerdo de todos«. »Descanse en paz, Francisca«, se concluye.

