La lucha contra la droga y otras adicciones en Conil une a un grupo de madres: «Nos está costando»

El consumo de drogas y otras adicciones entre la gente joven es «un problema latente» para la asociación Horizontes de Esperanza, una entidad creada por grupo de madres de Conil de la Frontera para tratar de concienciar y prevenir sobre esta situación existente en el municipio gaditano, que ha reclamado la constitución de una mesa de trabajo al respecto con entidades sociales y políticas.

Antonia Moreno, presidenta de esta entidad, ha explicado a Europa Press que la próxima semana hay prevista una reunión con la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, para trasladarle el que se cree esa mesa de trabajo, que ya fue propuesta antes del verano para su desarrollo una vez pasada la época estival pero que aún no está en marcha al hacer que esta medida tenga que pasar por el pleno.

Sol Hueso, trabajadora social que animó a este grupo de mujeres a reunirse, ha expuesto que durante los encuentros con estas madres para abordar las distintas adicciones que presentaban sus hijos, entre ellas el consumo de drogas, se dieron cuenta que «los políticos y todo el sistema público no nos da respuesta en absoluto a una enfermedad tan grave como es una adición».

Es por eso que decidieron unirse y crear un movimiento ciudadano que visibilizara la problemática que sufren en sus casas con este problema, además de reivindicar recursos y ayuda para «estas personas que tantísimo la necesitan», centrándose también como punto importante en la prevención en el consumo de drogas entre los jóvenes, sobre todo los menores. «Sabemos de chicos de 11 o 12 años que tienen acceso al consumo de drogas», ha advertido.

Entre sus reclamaciones también está el contar con una sede, un espacio propio desde el que poder desarrollar su actividad y con recursos y personal para acceder a subvenciones y ayudas que pudieran suponer un impulso a las acciones formativas que quieren ejecutar en Conil de la Frontera, con charlas de expertos a la ciudadanía y en centros educativos, conscientes de que es en estos lugares donde deben hacer las tareas preventivas y educar al respecto para evitar estas actitudes adictivas.

Tanto Antonia Moreno como Sol Hueso han puesto el foco en la respuesta que la ciudadanía conileña está teniendo con este asunto y su asociación, en concreto, a la ausencia de la misma, ya que ambas han advertido que les «está costando» que en su municipio se reconozca «la necesidad» de iniciativas como la suya y la colaboración con sus vecinos para tomar impulso.

La presidenta de Horizontes de Esperanza ha sugerido que esto puede deberse a «la poca información» o el «prejuicio» a que los puedan relacionar con las drogas y su adicción. Así, ha esperado poder romper esa «barrera» mental y física con sus conciudadanos para que todo el mundo pueda reconocer «las señales» que se pueden dar en torno a personas adictas para tratar de ponerle remedio.

«A todas las personas que se van acercando, le vamos hablando y le vamos explicando, pero nos está costando», ha reconocido, matizando que lo que se pretende desde esta entidad es poder organizar charlas con terapeutas y tener la oportunidad de «hacer seguimiento» a todas esas personas que lo necesiten sobre las adicciones, tanto afectados como familias.

En Conil existe un Centro de Tratamiento, perteneciente a la Diputación de Cádiz, situado en la Oficina de Asuntos Sociales, con atención a los usuarios un día a la semana, un recurso que como han señalado desde esta asociación, «no cubre las necesidades de la población» por «su precariedad en la escasez de profesionales, en la escasa atención a los usuarios y en la nula atención a las familias de las personas afectadas».

