La Junta cierra un colegio en Barbate a dos semanas del comienzo de curso

La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del CPR Almenara El Soto no está de enhorabuena a poco de comenzar el curso lectivo. De hecho, y debido al conocimiento de que sus hijos se han quedado sin centro para comenzar las clases, no han tenido otra los padres que enviar a los medios de comunicación el siguiente comunicado expresando su malestar por este hecho.

«A trece días del inicio del curso lectivo, el pasado 29 de agosto, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de Cádiz, informó verbalmente en una reunión a la mitad de las familias del cierre del Centro Público Rural (CPR) Almenara El Soto de Barbate por problemas estructurales del edificio.

Los problemas del edificio se detectaron a finales del curso 2023/2024. Durante todo el curso escolar 2024/2025 el alumnado asistió a las clases regularmente y se han podido matricular en el curso 2025/2026 en junio sin incidencias.

En la reunión del 29 de agosto, los responsables de la Consejería de Educación que participaron en la reunión nos propusieron dos opciones a las familias:

1. Trasladar al alumnado al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Molinos, en Vejer de la Frontera, haciéndose cargo la Junta del costo del transporte escolar. Con esta opción, los dieciséis niños y niñas se separarían e iniciarían en un centro escolar urbano, mucho más grande, con las dinámicas propias de escuelas más concurridas.

2. Matricular a los dieciséis niños y niñas en la sede de Zahora, perteneciente al mismo centro rural donde están ahora, pero sin asumir el costo del transporte. En este centro mantendrían los compañeros actuales y tendrían el mismo profesorado y la misma metodología de estudio, facilitando así que el alumnado se pueda trasladar a un sitio que conocen y que les proporciona seguridad y confianza, dentro de un entorno rural.

A fin de garantizar la escolarización de nuestros hijos e hijas, su integración en un nuevo centro (sin separarse de sus actuales compañeros y profesorado) y, al mismo tiempo, apostando por la revitalización de las zonas rurales, las familias hemos solicitado a la Junta de Andalucía:

Que asuma el costo del transporte al centro de Zahora, dado que para muchas familias es inasumible.

Que nos comparta los informes técnicos sobre el estado físico del CPR Almenara El Soto de Barbate y nos indique el tiempo aproximado que requerirán en las obras de acondicionamiento para retomar las clases en un centro que supone unión y comunidad de una zona rural.

Que informe a las familias oficialmente y por escrito sobre el cierre del centro, el tiempo aproximado que requerirán para realizar las obras de acondicionamiento y el compromiso de que nuestros hijos e hijas estarán matriculados en el centro de Zahora y que la Junta de Andalucía asumirá el costo del transporte en el tiempo que se prolongue esta situación.

Estas solicitudes de las familias responden a lo contenido en el programa electoral 2022 'Juanma PRESIDENTE' del actual Gobierno de la Junta de Andalucía de apoyo a la escuela rural: Apostamos por la educación en el mundo rural, con nuevos estudios respecto a las necesidades de las familias para valorar las ampliaciones que sean necesarias, con más unidades y la potenciación de servicios complementarios, asegurando en nuestros pueblos una educación de máxima calidad y garantizando el acceso de estudiantes de nuestro medio rural a la formación», concluye el comunicado.