La Guardia Civil frustra dos alijos de hachís en Barbate en menos de 24 horas

La Guardia Civil ha abortado durante las últimas horas dos operaciones de introducción de hachís en la costa de Barbate (Cádiz). Las intervenciones se han saldado con la detención de una persona y la aprehensión de un total de 14 sacos de droga, cuyo peso está aún pendiente de determinar.
La primera actuación tuvo lugar en torno a las 19:00 horas de este miércoles, cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación que navegaba de forma sospechosa hacia la costa de Caños de Meca. Inmediatamente, se activó al Puesto de Barbate, que desplegó un dispositivo en la zona y observó cómo la lancha tomaba tierra. Los agentes detuvieron a una persona y se incautaron de siete sacos de hachís.
Doble fondo
En la segunda intervención, agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Barbate localizaron en el puerto deportivo un doble fondo practicado en una embarcación recreativa. En su interior hallaron otros siete sacos repletos de hachís.
Las actuaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación.
