Dos carpinteros de Conil ayudan a restaurar un ballenero del siglo XVI en Guipúzcoa

Desde Conil hasta Pasaia. Antonio y Pedro Muñoz han llevado consigo más de tres décadas de experiencia en la construcción y reparación de embarcaciones. Herederos de una larga estirpe marinera gaditana, los hermanos se encuentran estos días en Pasaia (Guipúzcoa), donde participan en el calafateado de la nao San Juan, un ballenero del siglo XVI que está siendo reconstruido con técnicas tradicionales.

En su taller de Conil, los Muñoz han dado forma a más de 40 embarcaciones de madera y fibra. Ahora, su oficio viaja al norte en un proyecto internacional que conecta pasado y presente. «Venimos de una familia de pescadores. Nuestros padres, abuelos y antepasados lo fueron. Aprendimos en la almadraba, en el varadero donde se reparaban los barcos. Primero yo, el mayor, y después mi hermano. Llevamos ya unos 35 o 36 años trabajando juntos», explica Antonio.

Su labor consiste en devolverle la vida a un método casi extinguido: el calafateado. «Introducimos estopa, cáñamo, en las juntas de las tablas para que el barco no haga agua. Es un trabajo artesanal, muy específico», añade Pedro.

El camino hasta este proyecto tuvo un encuentro casual como detonante. Fue el propio Xabier Agote, presidente y fundador de Albaola, empresa que se encarga de los trabajos, quien dio con ellos en Cádiz. «Alguien le habló de nosotros y vino a conocernos. Nos visitó en el taller y, con su poder de convicción, como decimos en Andalucía, 'nos cameló'», cuentan entre risas.

Hoy, a sus 56 y 59 años, respectivamente, viven la experiencia como un regalo. «Nunca habíamos trabajado en un barco de estas características. Estamos aprendiendo mucho, conociendo a personas de diferentes países, compartiendo formas de trabajar. A nivel profesional y personal está siendo muy enriquecedor. Y a nuestra edad, lo estamos disfrutando muchísimo».