Detectada circulación del virus del Nilo en mosquitos en Barbate

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado circulación del virus del Nilo occidental en mosquitos en el municipio de Barbate.

El municipio gaditano de Benalup-Casas Viejas se mantiene en alerta hasta el 5 de octubre tras detectarse cuatro semanas consecutivas circulación de mosquitos portadores de VNO.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 281 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.