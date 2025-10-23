Crea una web falsa para suplantar a una empresa de Barbate y atraer a clientes

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una mujer vecina de alicante por suplantar la identidad de una empresa de Barbate. La ahora investigada creó una página web simulando toda la estética de la empresa en cuestión para atraer clientes a los que estafar.

La intervención se realizó a raíz de la denuncia presentada por el propietario de una empresa de electrodomésticos de Barbate, que detectó que en internet había encontrado una página web con los datos de su empresa, figurando incluso su DNI como responsable de la misma, sin embargo, al acceder al dominio, se derivaba al usuario a la interlocución con una persona del todo desconocida para él.

Precios más bajos

Otro de los elementos significativos de la segura estafa, era que los precios a los que se ofertaban los artículos estaban muy por debajo del precio de mercado, por lo que constituían un reclamo para atraer a próximas víctimas.

Por todo ello y tras la identificación de la persona que estaba detrás de la suplantación de la identidad, se procedió a la imputación de la misma, como presunta autora de un delito de estafa y otro contra la propiedad industrial.