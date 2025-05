«Tengo compañeros con laceraciones muy severas, con pérdidas de órganos, que no han podido volver a trabajar»

David Gutiérrez puso la primera piedra. En 2023, presentó una petición en la que denunciaba el «aumento de agresiones a policías, guardias civiles y resto de fuerzas de seguridad en toda Europa» ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «Esa petición, aparte de la denuncia, contenía dos solicitudes: la primera, que nos declaren profesión de riesgo a todos los cuerpos de seguridad en la Unión Europea, y la segunda, que las agresiones contra policías sean declaradas eurodelitos«, explica el peticionario y portavoz de la la Confederación Española de Policía (CEP).

La delegación de la Comisión de Peticiones ha viajado hasta el sur de España para recabar información sobre el aumento de la criminalidad en la zona —aunque la petición defiende que las agresiones han ascendido en toda Europa— y verificar así la denuncia. «Queremos dejar muy claro que esta misión tiene como objetivo verificar esa petición que realizó la Confederación Española de Policía, ese aumento de las agresiones que vivimos en España, quizá de forma más acuciante aquí, pero que se vive también en el resto del territorio nacional, y que se está dando en toda la Unión Europea», defiende el peticionario, quien insiste en que su iniciativa «no tiene color político». «Es una iniciativa de justicia, y nadie debe politizarla».

«Gracias a la petición de la Confederación Española de Policía, ya se está tramitando en el Parlamento Europeo una propuesta de directiva de profesión de riesgo para todos los policías, militares, funcionarios de prisiones, agentes de aduanas y fronteras toda la Unión Europea», afirma el portavoz.

En 2024, según datos de la CEP, 16.800 guardias civiles y policías nacionales sufrieron agresiones, en España. Es la cifra más alta jamás registrada. «Estas agresiones están sucediendo porque se ha perdido el principio de autoridad. No hay un reproche penal suficiente, porque agredir a los policías en demasiadas ocasiones sale gratis, y esto es lo que no se puede consentir, dar esa sensación de impunidad», explica David Gutiérrez, quien por ello solicita que las agresiones sean consideradas «eurodelitos», «para tener un reproche penal suficiente que sea disuasorio y que evite que sigan atentando contra los compañeros». «Literalmente, nos están matando, y no es una forma de hablar, nos están mutilando. Tengo compañeros con laceraciones muy severas, con pérdidas de órganos, que no han podido volver a trabajar«.

«Cuando nosotros pedimos que las agresiones contra policías sean clasificadas como eurodelito, significa que la Unión Europea puede legislar unos tipos penales concretos y establecer unas penas mínimas que se que tienen que incorporar en los códigos penales de todos los estados miembros de la Unión Europea, y una definición común. ¿Por qué establecemos esto? Porque creemos que la pena que hay en España y en otros muchos países donde están aumentando estas agresiones no es suficiente«, razona el peticionario.

«Yo le pediría al gobierno de Sánchez que mire hacia el sur«

Juan Ignacio Zoido ha sido uno de los eurodiputados que han conformado la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «No pueden estar por debajo de los medios con los que disponen los delincuentes, el crimen organizado y el narcotráfico», ha sentenciado el eurodiputado, quien ha admitido que le «conmovió mucho» los hechos que tuvieron lugar el 9 de febrero de 2025 en el Puerto de Barbate. «Yo creo que era un vivo ejemplo de cómo se está incrementando el nivel de violencia por parte de las bandas organizadas del crimen organizado del narcotráfico», ha valorado Zoido, quien se ha mostrado a favor de la declaración de «profesión de riesgo» para policías y guardias civiles, así como de la clasificación de «eurodelito» a las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la UE.

Juan Ignacio Zoido pepe ortega

«Maravilla Abadía ha llevado una propuesta para que la comisión pueda tener elementos de juicio con los que pueda legislar de una manera clara sobre determinados objetivos, y uno de ellos era que las agresiones que padecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tengan el carácter de eurodelito, y por otro lado, que sean declaradas profesión de riesgo», ha explicado.

Zoido ha puesto el foco en el aumento de la criminalidad en el sur de España, concretamente en el Campo de Gibraltar, y ha llamado la atención «dentro del respeto» al Gobierno de Sánchez para «que mire hacia aquí». «Yo le pediría al gobierno de Sánchez que mire hacia el sur». «

«Los hechos de aquí están siendo gravísimos, un día y otro estamos viendo las noticias, las estamos escuchando, estamos viendo cómo se está incluso desplazando a lo largo del Guadalquivir, cómo vemos imágenes provocativas, cómo las bandas de narcotráfico hacen alijos de petacas para poder después suministrar el combustible a las lanchas en alta mar...«, ha enumerado el eurodiputado, que ha relacionado el incremento de las agresiones con el aumento del narcotráfico. »Hay quien de forma jocosa dice que está bajando el precio de la droga por la cantidad que hay«.

«Yo espero que la misión sea satisfactoria, que tomemos buena nota y que nos pongamos las pilas en el Parlamento, y exigirle también a los estados miembros las medidas que tienen que tomar para que las cosas mejoren», ha concluido.