El Ayuntamiento de Barbate decreta el cierre de la playa de Pajares al personal civil: una imagen única en España

El Ayuntamiento de Barbate informa que, tras finalizar la temporada, la playa de Pajares queda cerrada al acceso civil a partir de hoy, 22 de septiembre.

La medida ha sido comunicada por la Jefatura del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, coincidiendo con el fin del periodo autorizado de uso público de este enclave.

Debido a su carácter militar, esta playa permanece cerrada al público gran parte del año, permitiendo solo el acceso al personal civil en los meses estivales, por lo que presenta una imagen única en España.

El Ministerio de Defensa suele comunicar en el mes de junio al Ayuntamiento de Barbate que, al no tener previstos ejercicios militares en la zona, el acceso para el personal civil a la playa de El Retín, también conocida como Cañillos o Pajares, se abre y se mantiene, habitualmente, durante la temporada de playa: hasta el mes de septiembre.

