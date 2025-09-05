Un aviso por acampada ilegal en Los Caños de Meca acaba con un ciudadano alemán detenido por tráfico de drogas

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Caños de Meca a un ciudadano alemán como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia, al que además le constaba una requisitoria en vigor de su país natal de búsqueda detención y extradición.

Un aviso de acampada ilegal en Caños de Meca hizo que los guardias civiles de Barbate acudieran a la zona. Una vez allí y, tras bajarse del vehículo, una persona salió corriendo arrojando en su huida una riñonera y una lata. Los agentes recuperaron estos objetos y, tras una persecución, lograban detener al hombre que opuso resistencia violenta.

Tras ser detenido y asegurado, los guardias civiles encontraron en el interior de los objetos que había tirado un envoltorio con más de 40 gramos de cocaína, otro con más de 26 gramos de hachís, así como casi 400 euros en billetes, dos navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible y un spray de pimienta.

Por todo ello se le comunicó su detención y su traslado a dependencias oficiales para su completa identificación y la confección de las oportunas diligencias. Una vez identificado, los agentes comprobaron que el detenido tenía una orden de búsqueda detención y extradición por parte de Alemania, su país de origen.