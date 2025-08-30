Alijo de hachís en la playa repleta de bañistas en el Faro de Trafalgar: «¡Qué descaro!»

El narcotráfico en la provincia de Cádiz ya no es una actividad clandestina. O al menos eso es lo que parece con las imágenes grabadas este sábado en la playa ubicada debajo del faro de Trafalgar, en el municipio de Barbate.

Ante la sorprendida mirada de los bañistas, una embarcación recreativa se ha aproximado a la orilla y, desde ella, los ocupantes han lanzado tres fardos al agua, tal y como se aprecia en las imágenes.

En el vídeo, grabado por una de las personas que se encontraban en la playa disfrutando de la jornada, se ve también cómo dos personas se encargan de sacar estos fardos del agua y cargarlos en un quad para moverse más rápido por la playa.

Cada vez es menos extraño que los narcos se muestren a plena luz del día en distintos puntos de la provincia. Lo de este sábado en Barbate es «un ejemplo más de la impunidad con la que se mueven», según se denuncia. De ahí que la reclamación de más medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional para luchar contra el narcotráfico sea una constante.