Investigadores de la Universidad de Cádiz localizan una fosa de represaliados del franquismo en El Gastor

La localidad de El Gastor fue una de las poblaciones de la serranía de Cádiz que sufrió la brutal represión franquista y cuyas víctimas aún no han sido localizadas. Según las investigaciones recientes, la represión en El Gastor contabilizó 67 víctimas, una cifra que no se incluye a las personas capturadas y represaliadas en otras provincias, ni a aquellas que fueron condenadas a muerte por tribunales y ejecutadas a partir de 1937. De muchas de estas víctimas no quedó constancia ni de donde murieron ni de donde fueron sepultadas. Hasta hoy, se cree que en el cementerio de Zahara de la Sierra hay una fosa común con 22 gastoreños. Otros cinco represaliados se hallarían en el cementerio de la localidad de Algodonales y uno en el cementerio de Coripe (Sevilla).

Entre estas ejecuciones sumarias destacan las que afectaron a un grupo de mujeres de El Gastor. De hecho, los investigadores piensan que es el cementerio de esta localidad una de las ubicaciones potenciales de la fosa común donde se hallarían los restos de algunas de estas víctimas, una zona que ha sido objeto de estudios recientes por parte de investigadores de la Universidad de Cádiz a través del uso de georradar.

En abril de 2024, el equipo de la Unidad de Geodetección de la UCA, coordinado por el catedrático Lázaro Lagóstena, en el marco de las exploraciones geofísicas desarrolladas en varios cementerios de la provincia de Cádiz, examinó la integridad de los espacios libres del cementerio de El Gastor y otras parcelas anexas al exterior del mismo, con el fin de localizar anomalías subterráneas compatibles con los vestigios de la fosa de represaliados. Para tal fin se emplearon tres modelos diferentes de georradar.

Más tarde, en febrero de 2025, como parte del método habitual para comprobar las localizaciones indicadas por el georradar, se ha procedido a realizar sondeos mecánicos con control arqueológico, que permitieran confirmar la naturaleza de los elementos detectados, realizándose así dos sondeos, el segundo de los cuales ha arrojado resultados positivos.

Tras estos trabajos, se ha identificado un primer cuerpo con indicios claros de muerte violenta, posiblemente de una mujer joven, que presenta fracturas óseas en brazos y costillas, depositada en la fosa en posición anómala, sin féretro y probablemente con las manos atadas a la espalda. Todo ello concuerda con los indicios y testimonios disponibles y han permitido a los investigadores de la UCA la identificación del lugar del enterramiento de lo que se presume un grupo de víctimas ejecutadas. Los sondeos han sido protegidos y cubiertos, con el fin de programar una futura campaña de excavación en extensión que permita exhumar y recuperar los restos.

Estas actividades se enmarcan en el convenio suscrito entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, estableciendo desde 2022 una estrecha colaboración entre el Comisionado para la Concordia, dirigido por Ana Gil, y la Unidad de Geodetección de la Universidad de Cádiz, coordinada por el profesor Lázaro Lagóstena. Este convenio ha permitido, hasta la fecha, explorar, con técnicas geofísicas para la localización de fosas de represaliados, los cementerios de Algeciras, Medina Sidonia, Ubrique (2022), El Puerto de Santa María, Chipiona (2023) y San José del Valle, Algodonales, Barbate y El Gastor (2024). En la anualidad actual, está previsto, además del sondeo de comprobación en El Gastor, la exploración en las localidades de Chiclana, Vejer de la Frontera, Torre Alháquime y Villaluenga del Rosario.

Además de todo ello, es importante indicar que los sondeos realizados en El Gastor han contado con la estrecha colaboración y con los medios materiales dispuestos por el ayuntamiento de la localidad, y de su alcaldesa María Isabel Moreno Fernández, para el apoyo a las tareas de los investigadores de la Universidad de Cádiz.