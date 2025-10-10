Una investigadora de la Universidad de Cádiz, candidata a los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España

La investigadora de la Universidad de Cádiz (UCA) María Rosa Durán ha sido seleccionada entre las candidatas a los 'Premios Top 100 Mujeres Líderes en España', una iniciativa creada en 2011 que reconoce y visibiliza el talento y el liderazgo femenino en diferentes ámbitos como la ciencia, la empresa, la política y la cultura.

Recaída Cero

Profesora del Departamento de Matemáticas e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), María Rosa Durán ha centrado su carrera en demostrar cómo las matemáticas pueden contribuir de forma decisiva a la lucha contra el cáncer infantil. Es responsable del proyecto 'Recaída Cero', una línea de investigación pionera en la aplicación de modelos matemáticos para predecir recaídas en leucemias pediátricas y optimizar tratamientos personalizados.

Con una sólida trayectoria científica, Durán ha participado en proyectos nacionales e internacionales y cuenta con una amplia producción científica reflejada en publicaciones de impacto, colaboraciones con equipos médicos y estancias en centros de referencia. Su trabajo combina la excelencia investigadora con un marcado compromiso social, orientado a generar conocimiento útil que mejore la vida de los pacientes y de sus familias.

Desde la Universidad de Cádiz, esta candidatura se celebra como un reconocimiento al talento, la excelencia y el esfuerzo de una investigadora que representa los valores de la comunidad universitaria y la aportación de la ciencia al bienestar colectivo.

Premios Top 100 Mujeres Líderes

Los Premios Top 100 Mujeres Líderes en España promueven la igualdad y la visibilidad de las mujeres referentes, y fomentan el intercambio de experiencias y la creación de redes de colaboración entre profesionales comprometidas con la innovación y el liderazgo en todos los sectores.