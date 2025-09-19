Una inversión de 1,8 millones da vida a la nueva residencia de mayores de San Roque

La Voz de Cádiz 19/09/2025

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes la nueva residencia para personas mayores en situación de dependencia de San Roque, en cuya construcción el Gobierno andaluz ha invertido 1,8 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation. Se trata de unas instalaciones que «responden al nuevo modelo de atención que estamos implantando en Andalucía, un modelo centrado en la persona», ha afirmado la consejera.

Acompañada en la visita por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, López ha destacado que «el objetivo es que cuando las personas mayores lleguen a una residencia se sientan como en casa». «Queremos alejar el antiguo concepto que relacionaba los centros residenciales con hospitales y lograr convertir estos espacios en su hogar», ha subrayado.

López ha agradecido al Ayuntamiento sanroqueño «el trabajo en equipo y la lealtad» para ponen en marcha este centro residencial de titularidad municipal. En este punto, la consejera ha puesto de relieve la importancia del trabajo en red entre administraciones para «hacer realidad los sueños de los mayores, un colectivo al que hay que agradecer lo que somos hoy, porque lo dieron todo por nosotros«.

Inversión

La inversión de 1,8 millones de euros que la Junta ha destinado a la construcción de la nueva residencia proviene de la línea de ayudas de 134 millones de euros de fondos Next Generation, «una cuantía que corresponde a todos los andaluces», dirigidas a ayuntamientos y entidades del tercer sector y que, en palabras de la consejera, «están permitiendo poner en marcha más de un centenar de proyectos de construcción y ampliación de centros de día y residencias por toda Andalucía, acercando el recurso a las personas«.

En este sentido, ha puesto de relieve el «trabajo sin precedentes» que el Gobierno andaluz está llevando a cabo para «transformar» el sistema de la dependencia en la región. Así, ha afirmado que «aún queda mucho por hacer, pero el esfuerzo va dando sus frutos».

Récord en dependencia

Como muestra de ello, la consejera ha subrayado que Andalucía ha vuelto a batir récord en dependencia a cierre del mes de agosto, con 305.669 personas atendidas y 459.364 prestaciones. Además, ha hecho hincapié en la «decidida apuesta» de la Junta de Andalucía por ampliar el número de plazas residenciales disponibles en la comunidad autónoma, ya que «cada vez vivimos más, la pirámide poblacional está claramente invertida, y vamos a necesitar esas plazas«.

Así, ha incidido en que en la presente legislatura, el Gobierno andaluz va a crear 6.885 nuevas plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.