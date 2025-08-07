Inversión de más de 2,1 millones de euros en hospitales y centros de Salud de Cádiz

La Consejería de Salud y Consumo está realizando este verano obras de mejora en centros hospitalarios y de Atención Primaria de la provincia de Cádiz con una inversión en torno a los 2.143.254 euros, de los 1.305.536 que están destinados a hospitales y 837.718 euros a centros de salud. La delegada territorial del ramo en la provincia, Eva Pajares, ha destacado «las notables mejoras que experimentarán nuestros hospitales y varios centros de salud tras estas intervenciones».

En el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz se desarrollan varias reformas por un montante que asciende a 425.000 euros; así, se repararán las unidades de hospitalización de Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, Trauma A, Maternidad, Pediatría Medicina Interna y Nefrología. En el Hospital de San Carlos de San Fernando, se reparará el bloque quirúrgico y el hospital de día quirúrgico, con una inversión de 150.000 euros.

Por su parte, el Hospital Universitario Puerto Real acometer obras de reforma de la planta de hospitalización médica 2, ubicada en la tercera planta del edificio 1. Esta reforma cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

Por parte del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera las reformas se centrarán en la reparación y conservación de la zona de Esterilización (planta -1 HG), además de las actuaciones de impermeabilización de cubiertas y actuación sobre almacén de equipamiento en UCI (planta 1HG) y la adecuación de la planta quirúrgica para lavados vesicales (planta 2 HG). Todo ello contará con un presupuesto que supera los 230.000 euros. En cuanto a Atención Primaria, se llevarán a cabo actuaciones de reparación y conservación en los centros de salud de Montealegre y La Granja de Jerez por un valor cercano a los 165.000 euros.

En el Área de Gestión Sanitaria de Campo de Gibraltar Oeste, en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, se rehabilitará la planta de Hospitalización Obstétrica, ubicada en la primera planta del edificio, con una inversión de 150.000 euros. Con respecto a los centros de Atención Primaria, se acometerán obras de mejora en el Centro de Salud de Tarifa, tanto en la sala de Radiología (120.000 euros) como en el Área de Fisioterapia (90.000 euros).

En el Área Campo de Gibraltar Este, se centrarán en los centros de Atención Primaria y se realizan mejoras en las salas de fisioterapia de los centros de Salud de San Roque Norte, Jimena,y San Martín del Tesorillo, por un importe de 105.000 euros y una duración de tres meses.

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda también aprovecha el periodo estival para abordar diversas obras como el arreglo de la zona de Educación Maternal en Puerto Sur en El Puerto; el arreglo del sistema de suministro de agua de red al Centro de Salud de Puerto Real; y el pintado completo exterior e interior de los centros de salud de La Paz en Cádiz y de Barbate. Asimismo, habrá actuaciones en materia de climatización en Federico Rubio, en El Puerto; Alcalá de los Gazules; Paterna; Rodríguez Arias de San Fernando; Conil; los SUAP de Medina, Barbate y Puerto Real; y la sede del propio Distrito.