Las instalaciones de Navantia reciben este miércoles al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, acudirá este miércoles a las instalaciones de Navantia en San Fernando y Puerto Real.

En el astillero isleño, Piñeiro comprobará las capacidades tecnológicas del Centro de Excelencia de Sistemas Navales, mientras que en Puerto Real revisará los trabajos del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) y los avances en la modernización del portaviones LHD 'Juan Carlos I', orientados a reforzar su eficiencia y disponibilidad operativa.

Igualmente, mantendrá encuentros técnicos, revisará avances en capacidades industriales y tecnológicas y analizará el progreso de proyectos clave que refuerzan la autonomía estratégica y la sostenibilidad del conjunto de la industria naval española.

Durante esta visita , el responsable militar estará acompañado por el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero, y el director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, responsable de construcción naval en la bahía gaditana.

Navantia, clave en la industria gaditana

Según Defensa, la actividad de la compañía Navantia en la Bahía de Cádiz genera el 17% del empleo industrial de la provincia y el 1,6% de su PIB, consolidándose como uno de los principales motores de la región.

Las inversiones ejecutadas en Puerto Real y San Fernando, incluidas la modernización integral de los talleres y la incorporación de nuevas líneas automatizadas de fabricación, reforzarán «el papel estratégico» del sector naval en la zona, que prevé picos de empleo superiores a los 2.000 profesionales en los programas en curso.