La «insostenible deuda heredada» de Impulsa El Puerto lleva a su liquidación

El gobierno local de El Puerto de Santa María ha decidido proceder a la liquidación de Impulsa El Puerto debido a la «grave situación financiera en la que se encuentra la sociedad«. »Las deudas acumuladas, principalmente derivadas de las decisiones tomadas durante el gobierno del PSOE-IU-Levantemos en la construcción del aparcamiento de Pozos Dulces, han hecho inviable su continuidad«, ha asegurado.

Según ha explicado el Ayuntamiento, al asumir la actual administración se encontraron como deudas pendientes 1.966.930 euros de Diputación de Cádiz; 3.819.924 euros de Ibercaja; 16.690.255 euros de Impulsa Aparca; y 838.918 euros de Tecsa.

En este sentido, ha añadido que ahora se hará frente a estas deudas adquiridas por los gestores de la empresa, en mandatos anteriores al gobierno actual, con la liquidación de los bienes, intentando salvaguardar parte de los activos más importantes para la ciudad.

«El impacto de las decisiones adoptadas en anteriores legislaturas ha sido determinante en la inviabilidad financiera de la entidad, impidiendo su recuperación y continuidad operativa», ha asegurado el presidente, Javier Bello.

El Ayuntamiento ha recordado que Impulsa El Puerto fue constituida en febrero de 1993 con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de El Puerto de Santa María y desde sus inicios la sociedad desempeñó un papel clave en la gestión de servicios públicos locales y en la valorización de terrenos e inmuebles para impulsar el crecimiento empresarial e industrial de la ciudad.

En sus más de 30 años de existencia, Impulsa llevó a cabo iniciativas clave como la ejecución del Parque Empresarial Las Salinas, con sus cuatro fases, diversificó su actividad con inversores privados y creó la empresa Impulsa Aparca para la construcción de un aparcamiento subterráneo en Pozos Dulces, «frustrado por decisiones políticas del PSOE-IU-Levantemos».

En este sentido, el Ayuntamiento ha añadido que en 2017, aunque no se encontraba en insolvencia, «las decisiones adoptadas en el Consejo de Administración deterioraron su estabilidad». «El Gobierno actual ha asumido la responsabilidad de abordar esta situación, que anteriores administraciones no supieron o no quisieron resolver», ha señalado Bello, que ha afirmado que «la liquidación de Impulsa El Puerto marca el final de una empresa afectada por una mala gestión acumulada y con esta decisión, cerrando una empresa municipal sin funcionalidad, se reduce el sector público municipal consiguiendo una gestión más eficiente«.