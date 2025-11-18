Innovar para aprender: Cádiz monta su Aula del Futuro

El Centro de Profesorado de Cádiz celebró el pasado jueves 13 de noviembre la Actividad Formativa «Monta tu Aula del Futuro« correspondiente a la IV edición de las jornadas IECA (Innovación Educativa Cádiz).

Una actividad de formación diseñada para introducir y experimentar con metodologías activas que transforman el proceso educativo. El evento tuvo lugar el 13 de noviembre de 2025 y contó con la participación de más de 80 docentes de distintos niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, EOI, Ed. Permanente, …).

La actividad tuvo como objetivo principal presentar el Aula del Futuro, recientemente inaugurada, como un espacio de experimentación metodológica, donde se exploren nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

A lo largo del día, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en talleres prácticos en diversas zonas de aprendizaje, donde pudieron poner en práctica estrategias innovadoras con el apoyo de la tecnología y ponentes con dilatada experiencia en los contenidos.

También se abordaron otros objetivos como la reflexión del papel de la tecnología en la transformación educativa así como también se trató de impulsar el liderazgo pedagógico en los equipos directivos y coordinaciones TDE/4.0.

La jornada se organizó en varias rondas de talleres que se centraron en áreas clave del modelo del Aula del Futuro, que incluyen la interacción, la creación de proyectos, la investigación, el desarrollo de prototipos, la experimentación con herramientas tecnológicas y la comunicación de los resultados del aprendizaje.

Además, la conferencia inaugural, «Aula del Futuro, un concepto abierto», contó con la participación de Antonio Calvillo, quién dio inicio a una jornada centrada en la innovación pedagógica.

