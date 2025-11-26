El ingeniero gaditano Domingo Villero, nuevo vicepresidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI)

El ingeniero gaditano Domingo Villero Carro ha sido nombrado nuevo vicepresidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). El Decano de COGITI Cádiz se incorpora a la actual directiva de un órgano que representa a más de 80.000 profesionales de la ingeniería de grado e ingeniería técnica industrial en todo el país. Este paso adelante representa un hito histórico para la provincia gaditana, que ocupará un papel relevante y destacado en la estructura estatal de la profesión. Cádiz siempre ha estado ligada históricamente a la industria y ahora contará con esta voz representativa en un espacio de proyección nacional.

Villero, doctor ingeniero en la rama industrial con especialización en ingeniería forense, cuenta con una amplia formación en prevención de riesgos, mediación, pericia e ingeniería eléctrica, configurando un perfil técnico de reconocido prestigio. Su trayectoria profesional está vinculada al ejercicio libre de la ingeniería y a la dirección de proyectos especializados, siendo referente nacional en el ámbito de la ingeniería pericial y la resolución técnica de conflictos.

En el plano institucional, Villero fue reelegido en febrero de este año como decano-presidente de COGITI Cádiz, cargo que ejerce desde 2009. Además, ha desempeñado responsabilidades de primer nivel como la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI) durante ocho años, así como diversos puestos en órganos nacionales de representación profesional. Su participación activa en congresos, foros técnicos y medios de comunicación ha contribuido a situarlo como una voz autorizada dentro del sector.

«Asumo esta vicepresidencia con ilusión y con el compromiso de aportar mi experiencia al servicio de la ingeniería española», señala Villero tras su designación. «Es un orgullo que Cádiz tenga presencia en la máxima representación estatal de nuestra profesión, y trabajaré para reforzar la visibilidad, la defensa y el avance de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería en todo el territorio».

El Consejo General del COGITI encara una etapa marcada por retos clave como la transición energética, la transformación digital y la competitividad tecnológica, ámbitos en los que Domingo Villero aportará su conocimiento y trayectoria para impulsar el papel de la ingeniería como motor de progreso en España.