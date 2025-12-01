La industria gaditana, protagonista en el acto por el Día de la Bandera de Andalucía

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero, ha presidido hoy el acto provincial conmemorativo promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas en Cádiz con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, que se celebra el próximo 4 de diciembre. Este encuentro se ha desarrollado en la sede de la Fundación Cajasol bajo el título «La industria, por bandera» en la provincia de Cádiz.

En el desarrollo de este acto se ha puesto de relieve el pasado, presente y futuro de la industria gaditana, sus fortalezas, el esfuerzo, la proyección, la innovación y el talento de la provincia en esta materia, la cooperación entre empresas, instituciones y entidades, así como los instrumentos institucionales de apoyo a los distintos sectores productivos. Han estado presentes, junto a la delegada territorial de Economía e Industria de la Junta, los delegados territoriales de Fomento y Agricultura, Carmen Sánchez y Francisco Moreno, así como el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Juan José Ortiz; el concejal de Universidad y Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, y el cuarto teniente de alcalde coordinador del Área de Desarrollo Social del Ayuntamiento gaditano, Pablo Otero. También han acudido otros representantes institucionales, de federaciones y asociaciones (Femca, FAEC, AGI), de la Universidad, colegios profesionales, empresarios, directivos, etc.

En su intervención, Inmaculada Olivero ha subrayado que «hoy es un día importante porque, dentro de los actos que celebra la Junta de Andalucía en el marco del Día de la Bandera de Andalucía que se instauró el 4 de diciembre, uno de los temas que vamos a poner por bandera es nuestra industria».

La delegada ha destacado la relevancia que tiene la provincia de Cádiz en la industria, con «sectores tan importantes como el naval o el aeronáutico, entre otros», sin olvidar «otro tipo de industrias como la de las energías renovables, donde somos la segunda provincia de Andalucía que aporta esa potencia energética que va vinculada a todos los procesos productivos y a todas las inversiones que se están implantando en nuestra provincia».

Olivero ha explicado que esta provincia «abandera el sector industrial. Nosotros queríamos hacer un acto hablando de la industria desde dos partes, desde una empresa que lleva toda la vida una empresa familiar, que se ha mantenido a pulmón durante muchos años, pasando de generación en generación, y desde la industria innovadora que llega a trabajar con la inteligencia artificial en grandes proyectos, innovando en iniciativas que serán muy importantes para el futuro».

Ejemplos gaditanos

Estas dos vertientes se han concretado en las experiencias de los empresarios Francisco Guerrero, fundador y CEO de Moneleg y cofundador de Elega Energía, y Jacob Jiménez, CEO de DSA Grupo y docente, que durante este encuentro han expuesto sus respectivas trayectorias profesionales y han ofrecido una panorámica de la evolución del sector industrial en la provincia.

Además, la delegada territorial de Economía e Industria ha concretado en este acto que, además de celebrar este día, «tenemos que levantar la bandera de la industria en la provincia de Cádiz y nos lo tenemos que creer», destacando aspectos como la vocación exportadora gaditana y su relevancia en el ámbito regional.

Inmaculada Olivero ha finalizado agradeciendo a todos los presentes su participación en esta jornada e incidiendo en la colaboración privada y pública. Ha añadido que «debemos estar todos unidos en torno a una actividad que crea empleo, y tiene que haber unión de todos los sectores, como hemos hecho al reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica esa potencia energética tan necesaria para nuestra provincia y que con la distribución del Gobierno central es insuficiente».