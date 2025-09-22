La industria gaditana alcanza otra dimensión con el estreno de su nuevo centro tecnológico

La industria gaditana ha dado un paso de gigantes este lunes con la inauguración de su nuevo centro tecnológico, conocido como Centro de Fabricación Avanzada (CFA). Se trata de unas instalaciones muy demandadas por el sector industrial de Cádiz, que se ponen ahora a disposición de las pequeñas, medianas y grandes empresas para el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos para varios sectores, entre ellos el naval y el aeronáutico, además de la automoción, incluso la medicina con la fabricación de prótesis. Este centro industrial es único en España y forma parte de una apuesta estratégica de la Junta de Andalucía que ha significado una inversión de 18 millones de euros.

Ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el encargado de inaugurar las instalaciones y expresar el futuro que le depara a la industria de la provincia con la apertura de este nuevo espacio industrial, situado en una de las naves del astillero de Navantia-Puerto Real. Al acto han asistido también el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el consejero de Industria, Jorge Paradela, y la responsable de Economía, Carolina España. La representación gaditana ha estado a cargo de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, la directora territorial de Industria, Inmaculada Olivero, el director provincial de Empleo, Daniel Sánchez, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teofila Martínez, el alcalde de Cádiz, Bruno García, la regidora de Puerto Real, Aurora Salvador y el rector de la UCA, Casimiro García, entre otras autoridades. La inauguración ha reunido a un amplio abanico de empresarios y responsables de grandes empresas tractoras de la provincia como Airbus y Navantia, así como de su industria auxiliar. El objetivo de este centro es mejorar la competitividad de las empresas.

Ernesto González, responsable de la empresa que va a explotar este centro, Fidamc, ha destacado que se trata de un hito histórico el estreno del CFA. El espacio conjuga investigación, desarrollo, vanguardia, ciencia y universidad. El centro nace con ambición de convertirse en el polo de I+D de toda Andalucía. Está concebido para ser un punto de encuentro de empresas, Universidad y ciencia. Asegura que cada proyecto que nazca en el CFA colocará a Cádiz en la vanguardia industrial. Por ello, se trata de una plataforma de futuro que generará riqueza y prosperidad.

Por su parte, Isaac Pérez, director del CFA, ha agradecido la apuesta de las instituciones públicas por el desarrollo empresarial. La industria tiene un reto de crecimiento y de productividad. El CFA tiene un sello netamente andaluz. Ha destacado que el sector de la medicina también puede utilizar estas instalaciones con los nuevos retos de cirugía protésica y el uso del 3D en su implantación. En este sentido ha informado que el nuevo centro cuanta ya con la participación de tres grandes proyectos, por un lado, en renovables, automoción y en naval.

El PSOE lo anunció en 2016, pero fue el Gobierno del PP en la Junta en 2019 el que lo ha impulsado

Javier Romualde, responsable de operaciones del CFA, ha señalado que se trata de uno de los días más esperados para Cádiz y Andalucía. El equipo insignia del CFA ha costado 4 millones de euros y es un robot capaz de proveer estructuras horizontales y verticales de gran tamaño en 3D. Se puede imprimir y mecanizar la pieza a la vez lo que significa una reducción de costes y tiempos. Son piezas de hasta siete metros.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido el encargado de cerrar el acto y ha destacado que el CFA es un paso adelante para la evolución económica y la competitividad. Por ello, «no se puede liderar sino hay innovación». El presidente ha añadido que el centro será un polo de innovación y transformación. En Andalucía hay 150 empresas aeronáuticas y 15.000 trabajadores. Ha explicado que empresas biomédicas ya se han interesado por el CFA con el fin de desarrollar nuevas prótesis. También lo han hecho empresas de construcción para lograr materiales más sostenibles y ligeros además de empresas renovables.

El presidente ha dado también datos del potencial económico de Andalucía. «Es la primera comunidad de España en empresas inscritas en la Seguridad Social. Crece tres veces más que la media nacional en inscripción de empresas a la Seguridad Social». La producción industrial andaluza lleva nueve meses de crecimiento. Doce veces más que la media española. «Estos datos dejan muy clara la fortaleza del tejido industrial andaluz. Lo que significa que Andalucía es un escenario muy positivo para la inversión».

Pruebas y ensayos

El CFA es un laboratorio de ensayos para I+D. Se encuentra en el suelo del astillero de Puerto Real y no ha sido fácil nada llegar hasta su fecha de apertura. El proyecto arrancó en septiembre de 2016 con Susana Díaz como presidenta de la Junta y ha sido la administración del PP la que finalmente lo ha sacado adelante.

La propia Consejería de Industria confirmó la pasada primavera que se estaba en la última fase de su equipamiento tras resolverse el concurso de gestión y explotación. De hecho, ya se hicieron a finales de 2024 algunos ensayos en el CFA de manera experimental con nuevos elementos para drones y tecnología 3D. Precisamente, una de las actuaciones que se llevó a cabo en el centro fue la prueba de un dron, diseñado para ejercicios submarinos, es decir, para inspeccionar los cascos de los barcos. El nuevo centro es clave para las empresas, ya que servirá, una vez abierto, como laboratorio de pruebas de sus proyectos, es decir, pequeñas y grandes empresas podrán desarrollar y probar en estas instalaciones sus prototipos.

El nacimiento del CFA es una iniciativa de la Junta de Andalucía articulada a través de la colaboración público-privada, con el objetivo de que las empresas vinculadas al sector del transporte, especialmente aeronáuticas y navales, cuenten con un espacio específico en Puerto Real en el que desarrollar proyectos de innovación tecnológica y poder acelerar así la transferencia del conocimiento resultante de estos proyectos al mercado.

¿Qué es el CFA?

En este sentido, la Junta ha señalado que el CFA es un entorno industrial que, con el equipamiento y los recursos necesarios, permitirá a las empresas por sí mismas y con los oportunos servicios técnicos de apoyo, desarrollar tecnologías aplicables y transferibles fácilmente a sus procesos productivos.

El proyecto ha contado con una inversión de 18,31 millones de euros, financiados con los fondos europeos Feder. Su apertura, después de una larga espera, se había previsto para 2024, pero los últimos trámites de certificación de la maquinaria lo han aplazado hasta septiembre de 2025.

La puesta en marcha de este centro, único en Europa, data de septiembre de 2016 cuando la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, y las empresas Airbus y Navantia decidieron crear un centro específico para el estudio de sinergias conjuntas de los sectores naval y aeronáutico, sin embargo, el proyecto pasó por varias vicisitudes e incluso se temió por la pérdida de su financiación europea. Fue el nuevo Gobierno de Juanma Moreno quien, a partir de 2019, rescató el proyecto del ostracismo hasta encarrilarlo de nuevo.

El interior de la nave está dividido en cinco grandes áreas industriales para el desarrollo de nuevos proyectos. Así, se ha fijado espacio para la robótica, la soldadura, los procesos aditivos, el láser, el control del procesos y la automatización.