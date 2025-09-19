La impresionante cueva que puedes visitar gratis y está al lado de Cádiz: un lugar mágico con galerías, salas y leyendas de tesoros ocultos

«El recorrido es cómodo y accesible, perfecto para familias, amantes de la historia y curiosos que podrán descubrir uno de los rincones más especiales de la Costa del Sol».

Hablan maravillas en redes sociales de una impresionante cueva que puedes visitar gratis y está al lado de Cádiz: un lugar mágico con galerías, salas y leyendas de tesoros ocultos.

Se trata de la Cueva del Tesoro – Rincón de la Victoria, en Málaga, «un lugar único en Europa: una cueva marina de origen jurásico llena de galerías, salas y leyendas de tesoros escondidos».

#aventura #planes #Málaga #Andalucía ♬ In This Shirt (Violin) - Dramatic Violin @cientounplanes 🪨 Cueva del Tesoro – Rincón de la Victoria, Málaga Un lugar único en Europa 🌍: una cueva marina de origen jurásico llena de galerías, salas y leyendas de tesoros escondidos. Explorarla es como viajar en el tiempo, entre formaciones rocosas, estalactitas y un ambiente misterioso que atrapa a todos los visitantes. El recorrido es cómodo y accesible, perfecto para familias, amantes de la historia y curiosos que quieran descubrir uno de los rincones más especiales de la Costa del Sol. ▲ Recorrido: Pasarelas y galerías iluminadas (accesible para todos) ▲ Tiempo: 45 min – 1 h aprox ▲ Aparcamiento: Gratuito en las inmediaciones 💰 Precio: 🎟️ ¡Entrada gratuita a las 10:30 h todos los días! Resto de sesiones: ■Niños de 0 a 3 --> 0€ ■Niños de 4 a 14 --> 2,75€ ■Entre 15 a 64 --> 4,65€ ■Jubilados y 3°edad -->2.75€ ■Carnet Joven o Carnet de estudiante --> 2,75€ ▲ Dificultad: Muy fácil, apto para toda la familia 👉 Mejor época para visitarla: Todo el año, ya que se mantiene fresca en verano y acogedora en invierno. 📌 Consejo: Llega temprano si quieres aprovechar la entrada gratuita de las 10:30. Lleva calzado cómodo y cámara 📸, porque cada rincón merece foto. 🍀 Disfruta, respeta y no dejes rastro. Lugares como este son patrimonio natural y cultural que debemos cuidar. #CuevaDelTesoro

«Explorarla es como viajar en el tiempo, entre formaciones rocosas, estalactitas y un ambiente misterioso que atrapa a todos los visitantes», se destaca.