El IKEA danés ofrece un 60% de descuento en todas sus tiendas de España: puedes comprar muebles y colchones rebajados

La campaña es una oportunidad para conseguir productos con grandes descuentos

La compañía JYSK, conocida popularmente como el IKEA danés, ha alcanzado un hito en su expansión en España: la apertura de su tienda número 200.

Para celebrarlo, la cadena de origen danés ha lanzado una campaña especial de descuentos que se extenderá a todos sus establecimientos en España, con rebajas de hasta el 60% en una amplia gama de productos, desde colchones y sofás hasta artículos de decoración y menaje del hogar.

Fundada en 1979 en Dinamarca, JYSK ha crecido hasta convertirse en una de las grandes referencias internacionales del sector del mobiliario y la decoración de estilo escandinavo, con presencia en más de 50 países y más de 3.000 tiendas en todo el mundo. Su filosofía se basa en ofrecer productos funcionales, modernos y asequibles, pensados para crear hogares cómodos, prácticos y acogedores.

La silla de comedor Blokhus

Entre las ofertas destacadas de esta campaña se encuentran: Escritorio ABBETVED (48x120 cm, color roble claro/negro): ahora 50 euros la unidad, antes 129 euros.

Silla de comedor BLOKHUS (polipiel blanco/natural): ahora 27,50 euros, antes 59,99 euros.

Sofá GEDVED de 2 plazas en color gris: ahora 200 euros, antes 399 euros.

Descuentos especiales

Los descuentos especiales por la celebración de las 200 tiendas en la Península incluyen colchones, ropa de cama, sofás, sillas, muebles de salón y de dormitorio, además de complementos de decoración. Se trata de una oportunidad para quienes buscan renovar su casa con el inconfundible estilo nórdico que caracteriza a la marca.

Con esta campaña, JYSK refuerza su apuesta por el mercado español ofreciendo soluciones sencillas y asequibles para todo tipo de hogares.

