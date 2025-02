Ignacio Moreno Bustamante: «El corazón del carnaval»

Un año más, como tantas y tantas veces antes, ha tenido que venir el carnaval a rescatarnos. A todos como sociedad en general y al periodismo en particular. Nunca me ha terminado de convencer esa expresión que dice que el carnaval es periodismo cantado. El carnaval es carnaval y el periodismo es periodismo. Coinciden, eso sí, en muchas temáticas. Y sobre todo en la crítica. Pero son cosas muy distintas. Ocurre que, como todo en la vida, hay formas y formas de hacer las cosas. De hacer carnaval y de ejercer el periodismo. Hay carnavaleros excelsos y personajes que no son dignos de llamarse así, aunque saquen una agrupación y ensucien las tablas del Falla con un repertorio indigno.

Periodismo

Carnaval