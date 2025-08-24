Un hombre lo deja muy claro micrófono en mano en una playa: «¡Para disfrutar hay que venir a Cai!»

«Ni Hawái, ni Berlín, ni París... si quieres disfrutar, ¡a Cai!». Así, a chillido puro y duro se encarga de dejar claro un hombre en una playa de Cádiz que la costa gaditana es el paraíso para todo.

Acompañado de música y un micrófono, lo repite y una otra vez: «Para disfrutar tenéis que venir a Cai». Ni Cádiz ni Cadi... a Cai. «Cai... esto es lo que hay».

Con un bañador, unas sandalias, una riñonera y una gorra, portando unas gafas para ver con buenos a su Cai, este hombre se convierte en el centro de atención de él mismo, y de un perrito que pasa por al lado, en un abrir y cerrar de ojos.

«Esto es lo que hay, ni París, ni Berlín ni Dubai. Cai... Si quieres disfrutar vente pa Cai. Aquí no te va a faltar na de na», insiste hasta la sociedad.

En la botica de las redes sociales hay comentarios de todos los tipos. Desde «Que arte tienes Pedro» a «Vergüenza ajena».