«La Guardia Civil no solo es una institución sino que es una familia que se hereda»

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se ha vestido de gala este domingo para conmemorar a la patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, y celebrar en el patio de armas el Día de la Hispanidad. El acto ha reunido a las primeras autoridades civiles y militares de la provincia y ha servido además para rendir homenaje a los caídos. Estamos en una provincia complicada, por el narcotráfico, pero también llena de actos que aportan alegría y ocio a la sociedad y en los que participa la Guardia Civil como garante de la seguridad. Se trata de esa lista de conciertos, romerías y eventos. De todo ello se ha dado cuenta en los discursos que han guiado el acto.

La ceremonia ha contado con la presencia del Teniente General de la Guardia Civil, Manuel Navarrete Paniagua, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, en representación del Ejecutivo. Al toque del cornetín y con una puntualidad máxima, la banda del Tercio de la Armada hacía los honores, escoltada por un piquete de honores de la Benemérita, que se desplegaba ante el banderín de la Comandancia gaditana mostrando posición de firme ante el mando.

El himno de España ha sido el punto de partida de un solemne acto que ha estado protagonizado por el calor. Todo ha estado milimétricamente pautado y dispuesto al tiempo que el piquete de honores o escuadra de gastadores recibía las órdenes para armar al toque de cornetín. La primera de estas órdenes fue la llamada para recibir el teniente general a los sones de a banda militar. Minutos antes se había escuchado el himno de España al paso de la bandera. El teniente general y el coronel jefe de la Comandancia, Luis Martín Velasco, fueron los encargados de pasar revista y saludar a la formación que representaba varias de las disciplinas que aborda la Guardia Civil en la provincia.

El orden del día reservaba también uno de los momentos más emotivos. Se trataba de la imposición de medallas y el reconocimiento a los agentes del Cuerpo. La subdelegada del Gobierno, el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, el fiscal jefe, Ángel Núñez, y los mandos de la Benemérita fueron los encargados de imponer los distintivos. En el apartado civil ha sido condecorado con la medalla del mérito civil al servicio de Emergencias 112.

La primera en tomar la palabra ha sido la Subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que ha mostrado su satisfacción destacando que la Guardia Civil es el ejemplo del trabajo bien hecho. Aludió a los 130 años de servicio del Cuerpo en España y ha valorado que se trata de un trabajo lleno de entrega y valores.

La Subdelegada también ha recordado la figura del agente Carlos Francisco Vellido, que falleció el pasado junio prestando servicio en el área de tráfico. Blanca Flores aprovechó la ocasión para brindar un sentido agradecimiento a la labor que presta la Guardia Civil y «a la responsabilidad que tienen ante tantas adversidades».

Blanca Flores ha recordado que estamos «en una jornada festiva, de celebración y convivencia», pero también ha querido resaltar los valores de la Guardia Civil al señalar que «el Cuerpo ha situado a nuestro país como uno de los países más seguros de España, mientras que la provincia está por debajo de la media de cualquier índice de criminalidad».

En cuanto al trabajo de los agentes, se ha puesto en valor la apretada agenda que tiene que asumir la Guardia Civil. Blanca Flores ha repasado los grandes eventos de la provincia en los que participa la Guardia Civil (romería del Rocío, carreras de caballos de Sanlúcar, conciertos, ferias...) amén de los servicios prestados en aduanas y también en las distintas Danas, incendios y en el apagón. Así, llegó a uno de los puntos más espinosos como es la lucha contra el narcotráfico. Blanca Flores ha mostrado gratitud eterna por este servicio y destacó uno de los operativos más importante del año, desarrollado en la Sierra de Cádiz que se desarrolló con un dispositivo de 200 agentes y más de un años de trabajo previo.

Igualmente, ha tenido palabras para la coordinación con otros cuerpos y el compromiso demostrado con la sociedad. Remató su discurso con la alusión a las inversiones en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico destacando una mejora de las infraestructuras y un aumento en el número de agentes. La Subdelegada terminó su discurso señalando que la Guardia Civila es «la personificación del esfuerzo y del trabajo bien hecho». No hay que olvidar el lema del Cuerpo «el honor es mi principal divisa».

Recogió el testigo en el atril el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco, que agradeció a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas, Policía y instituciones civiles su presencia y colaboración.

El coronel destacó que se trata de de un acto «sencillo, humilde y sentido» porque, entre otras cosas, «recordamos los que ya no están. Es un acto con orgullo, porque la Guardia civil no se solo una institución sino una familia que se hereda. Es una vocación que no se enseña se vive». El coronel ha destacado que en el acto de este año «contamos con la presencia del teniente general y su trayectoria profesional es una referente para todos. No ha elegido nunca el camino fácil. Ha estado en los sitios más difíciles. La lucha contra el terrorismo de ETA y el narcotráfico forman parte de sus 40 años de carrera. La lealtad empieza siempre por uno mismo y el teniente general es un ejemplo».

Martín Velasco ha echado la vista atrás y ha reconocido que «nos ha tocado vivir un año de desafíos, incendios, actuaciones contra el narcotráfico, huelgas...». Precisamente, en este punto de su discurso ha recordado la figura del agente Manuel Cabrera, que se desplazó a Valencia por motivos de la Dana de octubre pasado. Ha sido condecorado en el acto y se ha recordado su importante labor en la organización de los rescates de la riada, «estas actuaciones dan sentido a lo que hacemos». También se ha referido a los que han dado su vida en acto servicio. «Puede que sea una muerte anónima pero que no cae en el olvido».

Las palabras del coronel también han reconocido a Alberto, uno de los integrantes de la Asociación con Síndrome de Down que se ha incorporado en prácticas a la Comandancia.

El discurso del coronel ha acabado con un sonoro «viva España, viva el rey y viva la Guardia Civil. Acto seguido se ha rendido homenaje a los caídos con un solemne acto donde dos guardias portaban una corona de laurel que la depositaron a los pies de la bandera de España, que se encontraba izada en el pabellón de la Comandancia. El toque de tambor seco y el paso del banderín fueron el epílogo de un acto especialmente emotivo por la reciente pérdida de un compañero en acto de servicio en Jerez. El homenaje a los caídos fue seguido entonando el himno «La muerte no es el final». Fue en ese momento cuando aparecieron dos agentes con u uniforme de gala y a paso de oca hasta la bandera.

El homenaje a los caídos concluyó con una salva de honor. Minutos después , la banda del Tercio de la Armada toco la marcha «Ganando Barlovento» que fue la antesala del final. El acto culminó con el himno de la Guardia Civil y, posteriormente, el himno de España. Con el desfile de la escuadra de gastadores se ha dado por concluida la ceremonia