Gran pesar en la provincia de Cádiz por la muerte de Antonio Llovet

«Mi más sentido pésame querido amigo... No me lo puedo creer... Uuuufffff mis máximas condolencias a toda su familia. Que tu Cristo de la Expiración y tu Virgen de la Esperanza te dé luz perpetua... No me lo puedo creer».

«Me acaban de dar una noticia que nunca querría escuchar, se ha ido al cielo un amigo con 45 años, se ha ido de repente sin decir adiós. Antonio Llovet, una gran persona, un gran marido, padre y trabajador. Desde el Cielo espero que cuides a todos los tuyos. Mucho ánimo y Fuerza a la Familia».

Hay gran pesar en varios puntos de la provincia, y así se está reflejando a través de las redes sociales, por el fallecimiento en las últimas horas de una persona muy querida, que tocaba muchos palos, y que no es otra que Antonio Llovet.

Dolor en Sanlúcar, como muestra el club de fútbol Juventud Sanluqueña: «Desde la familia de la Juve queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de Antonio Llovet, exjugador de la Juventud Sanluqueña, fallecido recientemente. D.E.P.«.

O como apunta un miembro de la gran familia del Atlético Sanluqueño: «Cuanta razón tiene esa frase que dice: ¡En esta vida estamos de paso y no sabemos hasta cuando! Recibí la triste e inesperada noticia del fallecimiento de nuestro míster Antonio Llovet, cuando sólo hace unos días me crucé contigo. Aquel que se hizo cargo de unos niños que con los dedos de una mano sobraban las victorias que en un temporada consiguieran, con su teoría e ilusión consiguió revertir la situación hasta tal punto que en la siguiente temporada las derrotas se contaron con los dedos de una mano y sobraron. Nos hiciste campeones de grupo la siguiente temporada, posteriormente campeón de Cádiz y disputar el campeón de Andalucía llevando El nombre de nuestro Atlético Sanluqueño por todos los lugares. Las generaciones del 86-87-88 que tanto querías las has dejado con una tristeza enorme. Tus míticas frases se quedaron en nuestra memoria. Amigo te vamos a echar mucho de menos, tu capitán o tu capi como me decías que aquí te dedica unos párrafos te envía un fuerte abrazo. Tu cristo de la expiración y tu virgen de la Esperanza te ha guardado un lugar muy especial en el cielo. Hasta siempre míster, hasta siempre amigo. DEP«.

Y dolor incluso en la capital, como se apunta desde la Taberna Casa Manteca de Cádiz: «Antonio Llovet, llegaste a nuestra casa a vendernos un producto como muchos y nos embarcamos junto a ti y la familia @mahou_es en una aventura que hasta hoy navega a toda vela. Te hiciste con nuestros corazones poco a poco, con esa empatía y bondad que te caracteriza. Le diste su sitio a todos los que trabajan con nosotros y los trataste como si de ellos dependieran tus ventas, que Arte..!! Al final, eras uno más de la tripulación, así te veíamos todos y te sentíamos. ¡Te echaremos de menos amigo!. Allí donde estés, cuídate mucho y mira por tu maravillosa familia. DEP«.

Reacciones y más reacciones a su triste marcha. Estas son otras mostradas por amigos cercanos:

-«¡Vaya tela amigo! ¡Tu guitarra y un ratito pa nojotros! Un besazo! Con estas pérdidas se demuestra que hay que vivir bien y punto porque nunca sabemos cuando se nos acaba el camino... no dejar nada por hacer ni posponer para mañana esto es HOY!! D.E.P. Antonio Llovet que la tierra sea leve. Triste día para todo aquel que te conocía. Un abrazo a tu familia de sangre y la que ha tenido la suerte de estar contigo!!«.

-«De estas noticias tan de repente que uno no se lo cree pero desgraciadamente así es la vida.- Mi mas sentido pésame a su familia, compañeros y amigos, DEP Antonio Llovet».