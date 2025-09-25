El Gobierno moviliza 34,5 millones en Cádiz para impulsar la movilidad sostenible

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que ha apoyado con más de 34,5 millones de euros (34.593.447) un total de 28 actuaciones para impulsar la movilidad sostenible en diez municipios de la provincia de Cádiz.

En este sentido, ha explicado que los municipios que han recibido estos fondos son Jerez de la Frontera (8.877.476 euros), Chiclana de la Frontera (7.098.810), Algeciras (4.602.990), San Fernando (4.200.000), La Línea de la Concepción (2.752.484), Cádiz (2.450.644), Puerto Real (1.608.689), Rota (1.196.711), Conil de la Frontera (1.024.875) y San Roque (780.765).

Asimismo, algunos de los proyectos más destacados, que se pueden visualizar en un mapa web, son el carril bici de la A-2003 entre Jerez y La Barca de la Florida (4,84 millones), la red de aparcamientos tácticos municipales en San Fernando (4,2 millones), el calmado de tráfico en los ejes de conexión con los nuevos itinerarios peatonales de Algeciras (2,76 millones), la adecuación del parking de la ciudad deportiva de La Línea para implantar zona de aparcamiento disuasorio (2,75 millones), o la implantación y puesta en funcionamiento de Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Cádiz (1,83 millones).

El Ministerio ha explicado que las ayudas se han canalizado a través de administraciones locales, en sendas convocatorias de subvenciones en 2022 y 2023, con 25 actuaciones y un importe total solicitado de 27,5 millones de euros, así como a la Junta de Andalucía, con 4.848.565 euros en una actuación, y el propio Ministerio, a través de la Dirección General de Carreteras, con dos actuaciones por importe de 2.183.029.

Asimismo, ha indicado que el Ministerio ultima estos meses la ejecución de más de 347,1 millones de euros de los fondos Next Generation para llevar a cabo iniciativas y obras relacionadas con la mejora de la movilidad en los entornos urbanos de Andalucía con el objetivo de hacerla más sostenible, reducir emisiones y promover ciudades más limpias y seguras. A esta cantidad hay que sumar los 169 millones de euros acordados en Conferencia Nacional de Transporte en 2021, por lo que las transferencias superan los 516 millones de euros.

Esta inversión impulsa el transporte público urbano y metropolitano, fomenta la utilización de medios de transporte no contaminantes como la bicicleta con la creación de carriles bicis y sendas peatonales o disminuye el uso del vehículo privado, ha asegurado el Ministerio.