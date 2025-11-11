El Gobierno de España «ningunea» a Cádiz con el reparto de las inversiones eléctricas

El Gobierno de España «ningunea» a Andalucía y a Cádiz en el reparto de las inversiones eléctricas que recoge su nuevo plan hasta 2030. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Junta de Andalucía la Diputación de Cádiz al comprobar la asignación. De las 20 solicitudes presentadas para nuevas infraestructuras energéticas en la provincia solo se ha aceptado una y corresponde al plan anterior. Así lo han denunciado este martes la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y la responsable provincial de Industria, Inmaculada Olivero. Tanto la Junta como la Diputación han anunciado que presentarán alegaciones y confían en que el Gobierno rectifique.

Según Colombo, «el Gobierno de España vuelve a dar la espalda a Andalucía y, especialmente, a Cádiz». Uno de los problemas más graves que supone para la provincia el reparto que hace el Gobierno no es otro que la falta de potencia eléctrica. La delegada del Gobierno de la Junta ha señalado que tenemos déficit eléctrico y «ese déficit lo arrastramos desde hace mucho tiempo». Las instituciones públicas gaditanas exigen al Ministerio de Transición Ecológica que atienda la petición de Andalucía.

Precisamente esta petición es clave para el futuro, ya que las inversiones que se demandan en materia energética son fundamentales para la captación de inversiones y abrigar nuevos proyectos industriales. De lo contrario, la provincia corre el riesgo de perder el tren de la competitividad.

A tiempo de rectificar

A juicio de Colombo, «el Gobierno está a tiempo de rectificar gracias a las delegaciones que vamos a presentar a esta planificación eléctrica que ha presentado». Sin una red eléctrica moderna y con capacidad suficiente no hay desarrollo. De seguir por este camino, enfatiza Colombo, «vemos que Andalucía y Cádiz quedarán relegadas a los puestos de cola».

Las tres representantes políticas han destacado durante sus intervenciones que «tanto el Gobierno andaluz como la Diputación de Cádiz trabajan para generar certidumbre, tranquilidad y inversión, por ello, no podemos permitir que el Gobierno de España sea un freno para llevar a cabo esos proyectos».

Colombo recuerda que el Ministerio anunció 13.122 millones de euros de inversión para la ampliación de la infraestructura eléctrica en nuestro país, pero «fue un anuncio fallido. Solo el 11,8% de ese dinero se destina a Andalucía y es una cantidad menor a lo que verdaderamente nos corresponde por población». Destaca también, que «más de la mitad de esa inversión es antigua, es decir, es un dinero que estaba pendiente de planes anteriores».

En peligro el desarrollo

Cádiz es una provincia con un enorme potencial industrial y este recorte en las inversiones condiciona su desarrollo futuro. Colombo reconoce que «no puede trabajar desde la Junta con el plan presentado por el Gobierno porque nos ha dejado sin oportunidades». Junta y Diputación i8nsisten en que plantará cara al Gobierno de España a golpe de alegaciones «y confiamos que el Ministerio le de a Cádiz el protagonismo que se merece».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha sido muy clara al señalar que la industria y nuestras empresas necesitan apoyo de todas las instituciones, incluido el Gobierno de España. No entiende por qu´el Ministerio solo ha atendido una de las veintes solicitudes de inversión presentadas por Cádiz.

Martínez del Junco ha señalado que hay una propuesta de planificación eléctrica 2025-2030 en la que participado de manera muy activa la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía y, sin embargo, esa actividad no se ha visto traducida en inversiones. Según la presidenta de Diputación, con este panorama estamos abocados a una etapa de estancamiento.

Considera que se trata de un castigo a Cádiz «porque es la provincia peor parada en el reparto». Recuerda que tenemos el segundo polo industrial de España y el primer polo de Andalucía, «por esta razón queremos que el Gobierno recapacite porque de lo contrario sería un error histórico». Está en juego el impulso del tejido productivo de Cádiz para consolidar el desarrollo económico de la provincia.

Por su parte, la delegada provincial de Industria, Inmaculada Olivero, ha indicado que la inversión asignada a Cádiz no es en absoluto nueva, al contrario forma parte del plan vigente, que está sin ejecutar. Se trata de la subestación de Puerto Real. En el tintero del reparto se han quedado inversiones tan importantes como las subestaciones de El Zumajo- Facinas y la de Cartuja-Arcos. Se trata de los puntos más importantes para poder garantizar el desarrollo de la Sierra.

Olivero avanza que los proyectos industriales que se avecinan en Cádiz están ahora en duda por este reparto de las infraestructuras eléctricas. «No hemos querido. confrontar con el Ministerio y, desde luego, ha sido una sorpresa». Insiste en que a Cádiz se le atiende solo con un 1% y es una inversión atrasada. «La transición justa no existe para Cádiz». Olivero recuerda que se han presentado más de 70 proyectos industriales en la provincia que suman una inversión de más de 100 millones de euros y «ahora están en el aire por la capacidad eléctrica de la provincia».