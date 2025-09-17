empleo
Genda Job alcanza los 10.000 demandantes y consolida su liderazgo en Cádiz
La plataforma de empleo fundada por Marcos Luque celebra un hito clave
Genda Job, la plataforma de empleo fundada por Marcos Luque, celebra un hito clave: haber superado los 10.000 demandantes registrados. Solo en la provincia de Cádiz, la comunidad suma más de 6.000 candidatos activos y la colaboración de más de 387 empresas, consolidándose como un referente en la conexión entre talento y tejido empresarial local.
Este crecimiento refleja la confianza de candidatos y compañías en un modelo de empleo ágil, cercano y adaptado a las necesidades reales del mercado laboral.
«Alcanzar estas cifras supone un gran orgullo y un compromiso renovado con la misión de Genda Job: facilitar oportunidades reales de empleo y fortalecer el ecosistema laboral en Cádiz y más allá», subraya Marcos Luque, fundador de la plataforma.
Con esta base sólida, Genda Job seguirá ampliando su alcance para generar nuevas oportunidades, impulsando la empleabilidad y el desarrollo empresarial en la región.