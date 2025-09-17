Genda Job alcanza los 10.000 demandantes y consolida su liderazgo en Cádiz

Genda Job, la plataforma de empleo fundada por Marcos Luque, celebra un hito clave: haber superado los 10.000 demandantes registrados. Solo en la provincia de Cádiz, la comunidad suma más de 6.000 candidatos activos y la colaboración de más de 387 empresas, consolidándose como un referente en la conexión entre talento y tejido empresarial local.

Este crecimiento refleja la confianza de candidatos y compañías en un modelo de empleo ágil, cercano y adaptado a las necesidades reales del mercado laboral.

«Alcanzar estas cifras supone un gran orgullo y un compromiso renovado con la misión de Genda Job: facilitar oportunidades reales de empleo y fortalecer el ecosistema laboral en Cádiz y más allá», subraya Marcos Luque, fundador de la plataforma.

Con esta base sólida, Genda Job seguirá ampliando su alcance para generar nuevas oportunidades, impulsando la empleabilidad y el desarrollo empresarial en la región.